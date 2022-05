Regidor Mario Sosa decide separarse del Bloque de regidores del PRM.

Santo Domingo, RD.-El regidor Mario Sosa Torres, informó este jueves a través de Twitter que se separa del bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Concejo de Regidores del Distrito Nacional por “la misma vieja política de siempre”, que a su juicio aplica organización política.

“Durante estos dos años he visto de primera mano el funcionamiento interno de este partido y lo que he visto es la misma vieja política de siempre”, expresó el edil a través de un video colgado en su cuenta de Twitter.

He tomado la decisión de separarme del Bloque del PRM en el Concejo de Regidores. Estos dos años me han permitido ver de primera mano el funcionamiento interno de este partido y lo que he visto es la misma vieja política de siempre. pic.twitter.com/8Aq39BrDM5