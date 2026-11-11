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La vicepresidenta Raquel Peña calificó de «despiadada» la competencia interna del PRM y advirtió que no abandonará sus aspiraciones presidenciales pese a los ataques personales.

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, denunció que enfrenta una campaña sucia y «grosera» en medio de sus aspiraciones a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y aseguró que los ataques en su contra no provienen necesariamente de sectores de la oposición política.

Durante una entrevista en el programa La Opción de la Mañana, la vicemandataria calificó de «despiadado» el ambiente que rodea la competencia interna del partido oficialista, en momentos en que distintas figuras de la organización buscan posicionarse de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

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«Este proceso de campaña ha sido despiadado, hay una campaña sucia y grosera en contra nuestra y no necesariamente ha venido desde la oposición», expresó Peña, dejando entrever que los ataques podrían tener su origen en sectores vinculados al propio oficialismo.

La vicepresidenta sostuvo que, pese a las situaciones que ha enfrentado, mantiene firme su decisión de continuar trabajando por sus aspiraciones presidenciales y aseguró que no recurrirá a las descalificaciones personales como estrategia para ganar respaldo político.

Raquel Peña asegura que conocía los ataques en su contra

Durante sus declaraciones, Peña reveló que tenía conocimiento previo de que se desarrollaría una campaña en su contra, aunque no identificó a los responsables ni presentó detalles sobre las acciones que, según denunció, forman parte de esa estrategia.

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La funcionaria explicó que quienes ocupan posiciones dentro del Palacio Nacional tienen acceso a determinadas informaciones que les permiten conocer situaciones antes de que estas se hagan públicas.

Sin embargo, aseguró que no utilizó esa información para ordenar que se detuvieran las acciones dirigidas en su contra.

Sus declaraciones se producen en medio del creciente movimiento político dentro del PRM, donde varios dirigentes han manifestado interés en competir por la candidatura presidencial para los comicios de 2028.

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«Yo no necesito bajarte a ti, para subir yo»

La vicepresidenta aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a los demás aspirantes presidenciales y a sus respectivos equipos políticos, a quienes pidió desarrollar una competencia basada en propuestas y respeto mutuo.

«Yo no necesito bajarte a ti, para subir yo», afirmó Peña, al rechazar que las aspiraciones políticas se conviertan en una confrontación marcada por ataques personales.

La dirigente oficialista consideró inaceptable la campaña que, según sostiene, se ha desarrollado en su contra y reiteró que su proyecto político no estará sustentado en desacreditar a otros compañeros de organización.

Con estas declaraciones, Peña plantea públicamente su preocupación por el tono que está adquiriendo la competencia interna del partido gobernante, mientras sus principales figuras buscan fortalecer sus estructuras políticas y ampliar sus niveles de respaldo.

Aspirantes presidenciales del PRM rumbo a 2028

El escenario político dentro del Partido Revolucionario Moderno comienza a intensificarse ante las aspiraciones de varios de sus principales dirigentes, quienes buscan convertirse en el candidato presidencial de la organización para las elecciones de 2028.

Además de Raquel Peña, entre las figuras que han expresado aspiraciones presidenciales se encuentran David Collado, ministro de Turismo; Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional; Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), y Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

La competencia por la candidatura presidencial representa uno de los principales desafíos políticos del oficialismo, que deberá gestionar las diferencias entre sus aspirantes mientras procura mantener la unidad partidaria.

Aunque todavía resta tiempo para la definición de la candidatura presidencial, las declaraciones de Peña ponen de manifiesto las tensiones que comienzan a surgir dentro del PRM en torno a la sucesión presidencial de 2028.