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Santo Domingo, RD.– En el municipio de Los Alcarrizos, el candidato presidencial por el Partido Esperanza Democrática, Ranfis Dominguez Trujillo, saludó las acciones desplegadas en Haiti por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, en contra de las bandas criminales de ese pais.





Al encabezar varios encuentros en este municipio los Alcarrizos, Ranfis DominguezTrujillo ofreció su apoyo a las acciones del presidente Nayib Bukele en Haiti, en contra de las bandas criminales y consideró asi mismo que la lucha de el Salvador debia sentir mayor espaldarazo por parte del gobierno dominicano.

El candidato a la presidencia de la república del Partido Esperanza Democrática denunció la falta de seguridad en la zona fronteriza del pais, por donde aseguró, que pasan miembros de bandas criminales haitianas sin ningún problema.

Ranfis Trujillo encabezó varios encuentros en sectores de este municipio los Alcarrizos, en cuyas actividades llamó a la población a buscar una verdadera opción que pueda garantizar el bienestar de todos los dominicanos.

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Por Donald Troncoso