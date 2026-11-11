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El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), José Luis Domínguez Trujillo, conocido como Ramfis Domínguez Trujillo, propuso que República Dominicana impulse una coalición internacional para enfrentar la crisis de seguridad que afecta a Haití.

Durante una entrevista en el programa 55 Minutos, de Julissa Céspedes, el dirigente político consideró que la comunidad internacional no ha respondido de manera suficiente a la violencia de las pandillas haitianas.

Domínguez cuestionó el desempeño de las misiones internacionales desplegadas en Haití y sostuvo que sus resultados han sido limitados.

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«La ONU ha demostrado claramente una ineptitud, incompetencia o simplemente displicencia o desinterés marcado de no resolver esa crisis en Haití», expresó.

El presidente del PED destacó las operaciones de las fuerzas de seguridad de El Salvador y consideró que República Dominicana no debe dejar solo a ese país en los esfuerzos por enfrentar a las bandas armadas.

Propone buscar apoyo internacional para Haití

Domínguez planteó que el Gobierno dominicano convoque a otros países para conseguir recursos, equipamiento y respaldo tecnológico destinados a las operaciones en Haití.

Aclaró que su propuesta no implica necesariamente que tropas dominicanas encabecen una intervención, sino que el país puede actuar como interlocutor para conseguir aliados.

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Entre los países que mencionó como posibles colaboradores figuran Qatar y Francia, por sus aportes anteriores a iniciativas internacionales.

«Nosotros también, más allá de nuestra capacidad en materia de armamentos y demás, podemos hacer un llamado y servir de interlocutor de los intereses y salir a buscar aliados de otros países», manifestó.

El dirigente sostuvo que la crisis haitiana también tiene consecuencias para República Dominicana y consideró que contribuir a su solución responde tanto a razones humanitarias como al interés nacional.

Cuestiona los controles en la frontera dominicana

Durante la entrevista, el dirigente también cuestionó la efectividad de los controles fronterizos y el despliegue de militares en la zona.

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A su juicio, persisten prácticas irregulares que facilitan el tráfico de personas y la entrada de extranjeros en condición migratoria irregular.

Domínguez aseguró que existen casos de militares y civiles involucrados en actividades ilícitas en la frontera. Sin embargo, no presentó pruebas específicas durante la conversación.

Asimismo, rechazó cualquier iniciativa que, según su interpretación, establezca mecanismos especiales para documentar a extranjeros fuera de las disposiciones migratorias vigentes.

«Quien sea un inmigrante ilegal tiene que ser deportado y, si está aquí bajo los auspicios de un trabajo, tiene que tener una visa de trabajo», afirmó.

Plantea cambios en la Policía y el sistema penitenciario

En materia de seguridad ciudadana, Domínguez cuestionó los métodos policiales que, según dijo, pueden entrar en conflicto con los principios de un Estado democrático.

También propuso reformas en varias instituciones:

Policía municipal: planteó crear cuerpos policiales en cada uno de los 162 municipios, integrados por agentes de las propias comunidades.

Sistema penitenciario: propuso combinar las sanciones con programas de formación técnica y trabajo para facilitar la reinserción social.

Sistema judicial: abogó por combatir la corrupción judicial y planteó que los jueces sean elegidos mediante el voto popular.

Formación laboral: sugirió que las personas privadas de libertad participen en la fabricación de mobiliario escolar y otros bienes para instituciones públicas.

Sobre la Policía Nacional, consideró que la cercanía de los agentes con sus comunidades podría fortalecer su compromiso con la seguridad local.

Critica a la clase política y señala abandono de comunidades

El presidente del PED también habló sobre los recorridos que realiza por diferentes provincias y sectores del país.

Dijo que durante esas visitas ha encontrado comunidades afectadas por la pobreza, carreteras inconclusas y promesas de obras que, según los residentes, no se han cumplido.

«Me da vergüenza decir que soy político porque la clase política le ha fallado al pueblo», expresó.

Domínguez sostuvo que existe desconfianza hacia los principales partidos políticos y atribuyó ese sentimiento al incumplimiento de compromisos con la población.

Habla del crecimiento del Partido Esperanza Democrática

En cuanto a la situación de su organización, Domínguez aseguró que el Partido Esperanza Democrática atraviesa una etapa de fortalecimiento institucional.

Explicó que el partido concluyó un proceso de formación y reestructuración de sus estructuras dirigenciales. Actualmente, trabaja en ampliar su padrón de afiliados y completar las candidaturas para las próximas elecciones.

El dirigente afirmó que la organización ha avanzado en la conformación de sus propuestas electorales y estimó que ya cuenta con aproximadamente una cuarta parte de las candidaturas que necesita.

También anunció que viajaría a Estados Unidos para realizar entrevistas con medios internacionales y sostener encuentros en Puerto Rico y varios estados, entre ellos Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y Pensilvania.

De cara al próximo proceso electoral, Domínguez aseguró que su partido busca competir por el poder y manifestó que observa conflictos internos en otras organizaciones políticas.

Sus declaraciones se produjeron durante la entrevista concedida a Julissa Céspedes en 55 Minutos, donde abordó temas de seguridad, migración, política exterior y organización partidaria.