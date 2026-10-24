Quique Antún es reelegido presidente del PRSC hasta 2030.

Santo Domingo. – El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) reeligió este sábado a Federico Antún Batlle (Quique Antún) como presidente de la organización para el período 2026-2030, durante la Convención Nacional Ordinaria Tácito Perdomo, celebrada en su sede de la capital dominicana.

La asamblea, que contó con la participación de delegados de distintas provincias, también escogió a los integrantes de los principales organismos de dirección del partido, en medio de los desafíos que enfrenta la organización para recuperar su presencia en el escenario político nacional.

Durante su intervención, Antún Batlle llamó a impulsar una transformación interna, fortalecer las estructuras partidarias y conectar con las nuevas generaciones para enfrentar los próximos procesos electorales.

Quique Antún plantea recuperar fuerza electoral del PRSC

El presidente reelecto del PRSC afirmó que uno de los principales objetivos de la organización debe ser alcanzar nuevamente una presencia electoral de dos dígitos.

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«Recuperar una presencia electoral de dos dígitos debe ser una meta seria, respaldada por organización, propuestas, trabajo territorial y capacidad de conectar con las preocupaciones de los dominicanos», manifestó.

Antún Batlle sostuvo que las elecciones de 2028 representan un desafío importante para el reformismo, por lo que consideró necesario modernizar sus estrategias políticas y fortalecer el trabajo territorial.

Asimismo, destacó que el partido debe adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y comunicacionales para responder a las demandas de la ciudadanía.

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«No podemos conformarnos con recordar lo que fuimos. Debemos demostrar, con hechos, lo que todavía podemos ser», expresó.

PRSC elige nuevas autoridades para el período 2026-2030 durante la convención, los delegados escogieron a Joan Fernández como primer vicepresidente y a Linette González como tercera vicepresidenta, mientras que la segunda vicepresidencia quedó reservada.

También resultaron electos Rafael (Papito) Cruz como presidente en funciones; José Balaguer, secretario general; Eddy Antonio Germán, secretario de Organización, y Frank Martínez, secretario nacional electoral.

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Las vicepresidencias nacionales quedaron integradas por Ramón Rogelio Genao, Rafaela Alburquerque, Rodolfo Rincón, Pedro Botello, Jesús Matos y Johnny Jones.

La asamblea también seleccionó a los representantes de las vicepresidencias regionales y a los integrantes del Directorio Presidencial, la Comisión Ejecutiva Presidencial y la Comisión Superior Estratégica.

Antún llama a integrar jóvenes y mujeres al reformismo, el dirigente reformista insistió en la importancia de abrir espacios de participación a las mujeres, los jóvenes y los dirigentes históricos de la organización.

Afirmó que la experiencia acumulada por los miembros tradicionales del partido debe complementarse con las ideas y capacidades de las nuevas generaciones.

«La experiencia de nuestros dirigentes es un patrimonio; la creatividad de la juventud, una oportunidad», señaló.

También destacó la necesidad de fortalecer la disciplina interna, mejorar la comunicación política y garantizar que las decisiones partidarias respondan al interés institucional.

En ese sentido, advirtió que ningún proyecto individual debe colocarse por encima del futuro del PRSC.

Reelección coincide con renuncia del diputado Rogelio Genao la reelección de Quique Antún se produce el mismo día en que el diputado por La Vega, Rogelio Alfonso Genao, presentó su renuncia al Partido Reformista Social Cristiano.

El legislador comunicó su decisión mediante una carta dirigida al propio Antún Batlle, en la que cuestionó la falta de dirección, el liderazgo y el trato hacia dirigentes históricos de la organización.

Pese a su salida, Genao aseguró que continuará defendiendo los principios políticos vinculados al legado del expresidente Joaquín Balaguer.

En su discurso ante la convención, Antún Batlle reiteró que el reformismo debe preservar su historia, pero también reconocer sus errores y construir propuestas para enfrentar los problemas actuales del país.

El presidente reelecto concluyó con un llamado a convertir los compromisos partidarios en acciones concretas para recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la participación electoral del PRSC.