¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

Santo Domingo. El diputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti Paz, solicitó al Gobierno dominicano suspender temporalmente el cobro del impuesto ad valorem del 16 % aplicado a los combustibles, como una medida para aliviar la carga económica de los consumidores ante el aumento de los precios.

El legislador propuso mantener la suspensión al menos hasta enero, cuando considera que podría existir mayor claridad sobre el comportamiento de los precios del petróleo en los mercados internacionales.

Mariotti, quien preside la Comisión Permanente de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, argumentó que este impuesto porcentual incrementa las recaudaciones del Estado cuando sube el valor de los combustibles, mientras las familias enfrentan mayores gastos de transporte y consumo.

Publicidad

Diputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti Paz

«Es tiempo que el Gobierno empiece a asumir compromisos reales con el tema de las gasolinas. Nosotros no podemos seguir pagando 362 pesos por un galón de gasolina y que el Estado se quede entonces con 105 pesos de impuestos de ese dinero», expresó.

¿Cuánto bajarían los combustibles sin el impuesto del 16 %?

Según el diputado, la suspensión temporal del impuesto ad valorem permitiría trasladar a los consumidores un ahorro aproximado de RD$32 por galón, tomando como referencia los valores que citó durante sus declaraciones.

«Definitivamente, si queremos impactar de manera positiva, esos 32 pesos que ahora está cobrando el Estado por concepto de ad valorem pueden ser traspasados en ahorro a la ciudadanía que está viendo cómo todo sube, no solo la gasolina y el gasoil», sostuvo.

Mariotti explicó que, al tratarse de un impuesto calculado como porcentaje, el monto recaudado aumenta cuando se incrementa la base sobre la que se aplica.

En ese sentido, consideró que una suspensión temporal permitiría reducir la carga tributaria que asumen los consumidores al comprar combustibles.

Publicidad

La propuesta todavía no constituye una medida aprobada, por lo que Los precios vigentes de los carburantes y los impuestos aplicables permanecen sujetos a las disposiciones oficiales.

Mariotti cuestiona los subsidios del Gobierno

El legislador también cuestionó la forma en que el Gobierno presenta los recursos destinados a subsidiar los combustibles.

A su juicio, aunque las autoridades destacan las cantidades invertidas para contener los precios, ese esfuerzo no siempre se refleja en una reducción del monto que pagan los ciudadanos en las estaciones de expendio.

Publicidad

Por esa razón, planteó que el Gobierno evalúe medidas tributarias que permitan trasladar un beneficio directo a los consumidores.

El diputado recordó que el impuesto ad valorem se aplica junto con otros gravámenes establecidos en el marco tributario de los combustibles, incluida la Ley 112-00.

Asimismo, señaló que otros países han recurrido a medidas fiscales para enfrentar el encarecimiento de los carburantes y consideró que República Dominicana debería evaluar alternativas similares.

Propuesta busca reducir el costo de vida

Mariotti sostuvo que los precios de los combustibles tienen repercusiones sobre distintos sectores de la economía dominicana, particularmente el transporte y la distribución de mercancías.

Desde su perspectiva, una reducción temporal de los impuestos podría contribuir a disminuir parte de los gastos que enfrentan las familias y las empresas.

El representante del Distrito Nacional insistió en que el Gobierno debe adoptar medidas concretas para aliviar las presiones económicas sobre los hogares.

La propuesta abre nuevamente el debate sobre la carga tributaria aplicada a los combustibles, los subsidios estatales y las alternativas para reducir los costos que asumen los consumidores.