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Fue presentada este miércoles PorQuiénVotar.do, una plataforma de educación electoral que busca ofrecer a los ciudadanos dominicanos información organizada y verificable sobre quienes aspiran a ocupar cargos electivos.

El proyecto, definido como un espacio cívico, independiente y no partidista, reúne en un mismo sitio los perfiles de los candidatos y permite compararlos entre sí, sin establecer rankings ni recomendar por quién votar.

Comparación de aspirantes

Su principal herramienta es un comparador que permite seleccionar hasta tres aspirantes y observar sus fortalezas y debilidades en diferentes áreas, explicó Cris Espinal, director de la plataforma.

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Según detalló, cada perfil presenta indicadores en una escala del cero al diez sobre aspectos como la viabilidad de las propuestas, la preparación para el cargo, los logros y la trayectoria política. Sin embargo, no se establece una calificación general, ya que la decisión final corresponde a cada ciudadano.

La información utilizada procede de fuentes públicas y cada dato incluye un enlace que permite verificar su procedencia.

Temas y aula virtual

Además del comparador, el sitio cuenta con una sección de temas, que organiza las propuestas documentadas por áreas de interés público, y un aula virtual.

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Información para impulsar la participación

Espinal explicó que la iniciativa surge como respuesta a los niveles de abstención registrados en los últimos procesos electorales y a la necesidad de facilitar el acceso a información sobre los aspirantes.

Como referencia, citó los resultados de las elecciones de 2024:

Elecciones presidenciales de mayo: votaron 4,423,011 personas de un padrón de 8,145,548 electores, para una abstención de 45.7 %.

Elecciones municipales de febrero: la abstención superó el 53 %.

A juicio del director de PorQuiénVotar.do, detrás de la decisión de no acudir a las urnas influyen la falta de confianza en los actores políticos y la ausencia de información organizada y accesible para los votantes.

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Espinal también advirtió sobre las consecuencias de la abstención y consideró necesario acercar herramientas que permitan a los ciudadanos evaluar las candidaturas con mayor criterio y conciencia.

Independencia de la plataforma

En cuanto al manejo de la información, explicó que los políticos pueden solicitar la creación de sus perfiles o pedir correcciones a través de los canales oficiales, siempre que aporten datos verificables.

No obstante, aclaró que los aspirantes no pueden comprar ni presionar cambios en el contenido publicado. Asimismo, indicó que cualquier promoción pagada será identificada como publicidad y no modificará la información disponible en los perfiles.

Finalmente, Espinal invitó a los ciudadanos y aspirantes a ingresar a porquienvotar.do para conocer la herramienta, consultar los perfiles y comparar las propuestas de quienes buscan ocupar cargos electivos.