¿Por qué Leonel Fernández es candidato presidencial en el 2024?

SANTO DOMINGO, RD.-El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, es el más experimentado de los candidatos que se presentan a las elecciones presidenciales del próximo domingo 19 de mayo, en ese sentido detalló, durante una entrevista especial en Despierta con CDN, sus planes e intereses para presentarse como aspirante a esta posición.

El veterano político, de 70 años, afirmó que aunque nunca tuvo el interés de buscar cargo alguno, pero es parte de una generación inspirada por el pensamiento e ideas de Juan Bosch.

«Yo participo en la política, no porque tuviese interés en ocupar cargo alguno, lo que no puedo es ser indiferente a lo que ocurre en la República Dominicana. Yo estuve presente cuando se trató de quemar el Club Mauricio Báez. Soy parte de esa generación que no podía estar al margen de lo que sucedía, ahora quien nos transforma como generación es Juan Bosch», apuntó.

Fernández, quien fue presidente del país en tres ocasiones, en los períodos 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012 por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), partido que abandonó después de las primarias celebradas en octubre de 2019, afirma que se sorprendió cuando el balaguerismo histórico se inclinó por su persona haciéndolo presidente, pasando así a una nueva política.

«El cargo siempre me pareció una limitante de no poder ir a donde quiera y cuando quiera. Sin embargo, pronto el balaguerismo histórico comenzó a inclinarse a nuestra candidatura y esto dio inicio a una nueva política. Estábamos frente a un grupo de jóvenes iniciando su carrera política, y la ignorancia es dicha. Todos llegamos con un gran signo de interrogación en las cabezas», dijo. ¿Qué cambiaría Leonel Fernández en su manejo del Estado? «No cabe duda que en el camino del desierto se aprende mucho. Te permite mirar los detalles mejor. Cuando se trata de gobernanza no puede ser nunca el mismo manual, porque la población va cambiando radicalmente. El turismo ha transformado a la República Dominicana y el progreso genera otras necesidades, otras demandas», explicó Fernández.

Minuto a Minuto | CDN en vivo con Leonel Fernández en Despierta con CDN

Gobiernos de Leonel Fernández

En las elecciones de 1994 fue compañero de boleta del profesor Juan Bosch como aspirante a la vicepresidencia y en 1995 fue proclamado candidato presidencial, para ser escogido jefe del Ejecutivo por primera vez en 1996, siendo el primer mandatario salido de las filas del PLD y uno de los presidentes más jóvenes de América Latina.

Tras su primer período de Gobierno, en el año 2000, Fernández creó la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), institución sin fines de lucro dedicada al estudio de temas relevantes para el país y su contexto internacional, la elaboración de estrategias, el diseño de políticas públicas, la mejora del debate nacional y la formación de recursos humanos.

En las elecciones de mayo de 2004 volvió a salir victorioso, con el 57,11 % de los votos, y en 2008 obtuvo la reelección con el 54 % de los sufragios.

En sus Gobiernos contribuyó a la modernización de varios servicios públicos, promovió el desarrollo de infraestructuras e impulsó una muy cuestionada privatización de decenas de empresas del Estado.

En su último período, también creó un programa de asistencia social en favor de sectores vulnerables, que sus opositores calificaron de “clientelismo”, y culminó su ‘trabajo’ llevando en hombros la candidatura presidencial de su entonces correligionario Danilo Medina en los comicios de 2012.