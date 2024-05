Pleno JCE concluye en EE. UU. Supervisión de trabajos del montaje para elecciones del 19 de mayo en el exterior

NEW YORK. – El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) agotó una ruta de trabajo de supervisión y encuentros en Estados Unidos. Allí visitó las ciudades de Boston, New Jersey, Philadelphia y New York. Esto de cara a las elecciones en el exterior en los niveles presidenciales y de diputaciones de ultramar del próximo 19 de mayo de 2024.

El encuentro histórico lo encabezaron Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la JCE , los miembros titulares Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa. Además, integrantes de la Mesa Técnica del Voto en el exterior, conformada por los directores de Elecciones, Mario Núñez Valdez; de Informática, Johnny Rivera y del Voto en el Exterior, Well Sepúlveda y Lenis García, de Partidos Políticos.

Con ellos sostuvieron encuentros con los integrantes de las Oficinas de Servicio en el Exterior (OSE) y de Coordinación de Logística Electoral (OCLEE). También, con delegados de los partidos políticos acreditados ante el órgano electoral, representantes de la comunidad dominicana y líderes comunitarios de Nueva York, New Jersey, Boston y Philadelphia.

Estuvieron presentes también los directores de Comunicaciones, Suedi León Jiménez; de Relaciones Internacionales, Jorge Suncar. Así como también, de Seguridad Civil, Ángel Valentín y Gabriela Pérez, secretaria de la Mesa Técnica.

Presidente JCE resalta el papel de los partidos políticos en el proceso electoral

Durante sus palabras Jáquez Liranzo resaltó el papel de los partidos políticos y de los candidatos y candidatas durante este proceso electoral. Aprovechó el espacio para exhortar a que los mismos envíen un mensaje de dignidad, civismo y prudencia a sus simpatizantes ya que ningún otro mensaje que no sea de paz será el correcto.

“Exhorto a que la ciudadanía ejerza una democracia dignamente, a través del ejercicio del sufragio”, dijo tras concluir la ruta de sensibilización y motivación en la ciudad de New York.

Reiteró a toda la comunidad en el exterior que el Pleno garantiza unas elecciones íntegras, cívicas, seguras, pacíficas, dignas, transparentes y justas. Afirmó que la organización del proceso electoral aquí y allá, “marcha viento en popa y a toda vela, firmes en la consecución de que la voluntad popular expresada en las urnas llegue al puerto de la democracia representativa”.

El presidente del órgano electoral califico el voto en el exterior como una gran conquista democrática.

«República Dominicana pertenece a uno de los menos de 25 países en el mundo que permite el voto sin limitaciones (empadronamiento o registro); pertenece a los nueve países que permite ser elegible al Parlamento y de estos es el tercero porcentualmente con más curules a ser elegibles.»

Jáquez Liranzo añade RD es el país de América Latina con más votantes

El presidente de la JCE añadió que República Dominicana es el país de América Latina con más votantes registrados a partir de su padrón general, lo cual es de 11 %. Esto tras señalar que su padrón del exterior pasó de 595,000 (2020) a 863, 784 empadronadas en el 2024.

“República Dominicana es el único país en el mundo en el que los votantes registrados en el exterior son más amplios que los registrados en la capital; es el único país del mundo que su registro de electores en el exterior podría incidir cuantitativamente en la elección del nivel presidencial por la cantidad de votantes, con más amplitud geográfica, abarcando 46 ciudades en 35 países en el mundo, a través de 23 OCLEE”, resaltó el presidente de la JCE”.

Jáquez Liranzo sostuvo que estos aspectos demuestran que hay una democracia inclusiva y accesible hacia la dominicanidad del exterior. Exhortó ir el 19 de mayo a votar por la dignidad de la patria.

Miembros del Pleno de la JCE encabezan actos en diferentes estados de EE. UU.

Mientras que el miembro titular Chami Isa, quien dirigió unas palabras en Nueva York, destacó el valor del voto en el exterior. Señaló que el mismo mantiene conexión con la patria, fomenta la participación cívica, empodera a la dominicanidad y respalda la legitimidad del gobierno.

Recordó la importancia de trabajar junto a las OSE, OCLEE y los partidos políticos en el fortalecimiento de la democracia “ya que son los actores principales del proceso en cada uno de sus roles” y los exhortó a sacar a pasear su honorabilidad.