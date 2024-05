Periodista José Laluz manifiesta apoyo a Luis Abinader

El periodista y exdirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Laluz, manifestó este viernes su apoyo a la candidatura reeleccionista del presidente Luis Abinader.

El mandatario invitó a Laluz a formar parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM), después de mostrarse abierto a las nuevas ideas.

“Cuando yo viví el debate y yo vi que el presidente empezó a hacer chistes, dije ya no hay nada que buscar, tiene el escenario controlado”, dijo José Laluz.

“Nosotros nos vamos a arrepentir así que tú vas a tener tu coerción, prepárate para entrar formalmente al PRM para ir también transformando el que sea como debe de ser y cada vez más en un proceso continuo de transformación de la sociedad”, expresó Abinader.

El líder del PRM también se refirió a la influencia de figuras históricas como José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch, cuyas filosofías de priorizar el bienestar social y la ética continúan inspirando las políticas actuales del partido.

Dentro de las cinco razones por las que el comunicador apoya al presidente Abinader están: su prestigio como marca, su buena figura como jefe de Estado, su concepto del cambio, por la mayoría cualificada que posee y porque escucha las propuestas.

El comunicador también manifestó que Luis Abinader sabe escuchar y es receptivo a las propuestas.

“Yo encuentro en el presidente un oído atento, me escucha, me presta atención, es receptivo a las propuestas, no mías, a las de cualquiera y eso también brinda una gran oportunidad”, aseguró José Laluz.

Concluyó diciendo que hay que trabajar por el triunfo, “hay que convertir la intención del voto por un voto efectivo. Yo me pongo a la disposición suya y en su magnífico equipo de trabajo”.