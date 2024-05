Opción Democrática crítica a este y pasados gobiernos en materia educativa

El partido Opción Democrática realizó este domingo un encuentro bajo la consigna “Hagamos que suceda”, con sus candidatos y dirigentes a nivel nacional. Esto, para reafirmar acciones en el tramo final de la campaña electoral.

Durante el encuentro, miembros de la Opción Democrática se refirieron a la educación como su eje de enfoque.

Virginia Antares, aspirante presidencial por el referido partido afirmó que los gobiernos pasados, así como la actual gestión no ofrecen un sistema educativo de calidad, por lo que apuesta a una reforma en ese sentido.

“Todos los problemas del país pasan por problemas de educación y hasta que no nos aboquemos como país a reformar el sistema educativo para tener una educación pública de calidad, vamos a estar estancados. El compromiso de Opción Democrática es de hacer de la educación una prioridad política”, expresó Virginia Antares, aspirante a la presidencia.

Aspirantes de Opción Democrática se refirieron al tema del gobierno en la materia educativa

Aspirantes a la diputación por el mismo partido también se refirieron al tema deplorando los dimes y diretes entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación.

“Lo que no podemos permitir es que seamos victimas del chantaje y que no tengamos un gobierno que le haga frente a la Asociación Dominicana de Profesores porque además no puede ser sorpresa para nadie que esas discusiones se dan sobre todo en épocas electorales”, dijo Samuel Bonilla, aspirante a Diputado.

“Yo creo que nosotros tenemos que robustecer el sistema de educación inicial a nivel de infraestructura, a nivel de formación de docentes, pero creo que tenemos que interpelar que normalizar las discusiones con el Ministerio de Educación para que nos explique cómo se están utilizando los recursos públicos”, agregó.

Otro de los temas atacados es la gestión realizada desde el Congreso Nacional. Para Ariel Medos, aspirante a diputado, desde el pleno los representantes aprueban leyes sin sopesar.

“Nosotros tenemos cuatro diputados que los cuatro aprobaron, por ejemplo, la Ley del DNI sin cuestionarla. Tenemos cuatro diputados que no se quieren exponer al escrutinio público. En mi Circunscripción no hubo debates porque la mayoría de los candidatos a diputados no quisieron presentarse a debatir”, señaló Ariel Medos, aspirante a diputado.

“Y eso son de las cuestiones que en cierta medida han mantenido a la Circunscripción 2 que son Los Mina, Cancino y Los Tres Brazos sumida en cierta pobreza”, indicó.

Otras problemáticas sociales también fueron abordadas durante este encuentro en que se invitó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto con conciencia.