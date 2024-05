Minuto a minuto | CDN en vivo con Luis Abinader en Despierta con CDN

Santo Domingo, República Dominicana. – El presidente y candidato Luis Abinader se ha convertido en el favorito de las encuestas en esta campaña, cuyo destino se decidirá en las votaciones de este 19 de mayo. Dentro del marco de la serie de entrevistas especiales, transmitidas en vivo por CDN, hoy nos acompaña el candidato para responder a la ciudadanía y ampliar los detalles de su promesa de campaña: seguir avanzando con la visión de cambio que tiene su gobierno.

Es importante considerar que se trata de la última presentación pública, previo a las elecciones.

Equidad de género

Luis Abinader: «Hemos puesto mujeres en puestos de relevancia, la segunda al mando es una mujer. Incluso las gobernadoras son mujeres y esto envía un mensaje. De hecho, esperamos que en el próximo gobierno, más allá de las posiciones, establezcamos las políticas públicas necesarias para la protección de la mujer. Nos hemos comprometido a reducir la tasa de feminicidios.

Hemos aumentado todos los recursos para atenderlos de manera directa y apropiada. Cuando llegamos apenas habían 3 casas de acogidas para atenderlas, nosotros colocamos 12 más. Para un total de 15 casas de acogida. Si nos vamos al impulso de las mipymes vemos el apoyo que se les ha dado a las mujeres para emprender, incluso vemos el avance en el incremento de mujeres en las universidades.

Reforma constitucional

Luis Abinader: «Un aspecto importante de esta reforma que he mencionado es la independencia del Ministerio Público. No se trata de un cambio constitucional que obedezca a los intereses del presidente. Esto se trata de ponerle un candado para que, sin importar el presidente que esté, se pueda garantizar la independencia de los organismos».

Desarrollo de campaña

Luis Abinader: «Nosotros, como en cualquier gestión, semanalmente hacemos reuniones de campaña para ver la organización, comunicación y estrategia con todos los detalles en cuanto a la situación para saber cuál necesita más apoyo. Estos esfuerzos han estado coordinados entre el señor Paliza y la señora Raful.

Esta no ha sido la campaña más activa, ha sido incluso la más limitada en sus acciones y he cumplido con mi labor como candidato presidencial para apoyar las campañas de los otros candidatos para el congreso y las senadurías, en todo el territorio nacional.

¿Tiene Abinader un plan para la Procuraduría General en su nuevo ciclo de mandato en caso de ser reelecto?

Luis Abinader: «Yo tengo todas las ideas de lo que vamos a hacer en el próximo gobierno, pero aún no he analizado quiénes nos acompañarán en el próximo mandato. Lo que sí tenemos claro es lo que queremos hacer.

Relevancia del deporte

Luis Abinader: «Ya hay una comisión designada de ciudadanos que ya cuentan con el apoyo del gobierno, contando que estamos frente a posibles éxitos con la Mundial de Fútbol Femenina y todos los eventos deportivos que vienen. Pero podemos hablar de todas las instalaciones deportivas que hemos recuperado, para fomentar el deporte urbano en los barrios.

Migración dominicana

Luis Abinader: «En Estados Unidos hay más de dos millones de dominicanos, la migración no es una acción nueva. En el caso de la llamada la vuelta por México, la mayoría se trata de un duro tráfico de personas, cuya lectura de responsabilidad reposa en la actual gestión del gobierno de los Estados Unidos. Ya que una vez las personas se encuentran en territorio americano no pueden ser deportados.

Pese a que los niveles de desempleo aquí se han visto reducidos, no se compara con el capital que tiene Estados Unidos.

¿Qué cambiaría dentro del cambio?

Luis Abinader: «Esto no es una corriente filosófica, sino de acción. Si nosotros vemos hemos estado trabajando arduamente en la reforma policial. Si nos vamos a la educación es bueno que se reconozca que se están dando 5 veces más cursos de los que se daban a los maestros, para seguir subiendo en Pisa. El proyecto TRAE también para garantizar la asistencia de los niños a las clases.

Por esto decimos el cambio sigue y queremos que siga con los proyectos que están por venir. En los momentos más difíciles de gobernar hemos logrado el menor índice de pobreza.

El equilibrio del gobierno

Luis Abinader: «Mientras otros gobiernos utilizaron su mayoría para imponer su voluntad en el Ministerio Público, nosotros lo hemos mantenido independiente. Mientras los otros politizaron el sistema de justicia, nosotros hemos respetado el sistema con personas independientes. No se trata de obtener una mayoría en el senado para ‘apabuyar’.

Son dos prácticas muy diferentes de ver el gobierno. Esta independencia no trae debilidad, se trata del fortalecimiento e independencia de las instituciones.

Preparar la sucesión

Luis Abinader: «El PRM tiene toda una cartera de líderes que se han preparado mucho más, que lo pueden hacer igual o mejor que yo en el gobierno. Aquí no hay hombre, ni mujer indispensable. El verdadero líder prepara a sus sucesores, para que hagan lo mejor en la administración pública.

Lo importante es que nosotros vamos a estar ahí para siempre moderar las aspiraciones».

Retos y planes a futuro

Luis Abinader: «Independientemente de cuando teníamos el problema de la pandemia, ya estábamos planificando los proyectos de Pedernales y Manzanillo. Hemos trabajado en proyectos importantes aún en momentos de crisis.

Un proyecto fundamental para esta siguiente gestión, ampliar el sistema de transporte de la Ciudad de Santo Domingo. Tenemos que hacer el tren urbano, que irá del centro de la ciudad a Boca Chica. También tenemos que hacer el teleférico que va desde el Km 9, hasta el Km 12 de Haina. Esperamos que sea la ciudad mejor conectada de Centroamérica y el Caribe.

Esa es una parte importante en términos de infraestructura, terminando todas las circunvalaciones, los dos muelles de cruceristas en Samaná, el proyecto logístico de Manzanillo.

Continuar la reforma de la policía, yo he dicho que faltan al menos 8 mil policías en las calles. En salud, con los centros de traumas que estamos haciendo a nivel nacional, queremos que existan como una red que pueda ser controlada desde una aplicación.

Reformas de ley

Luis Abinader: «Hemos aprobado leyes importantísimas como la ley de ordenamiento territorial, la leu de aduanas, hemos aprobado muchas. Aunque existen unas que no ha habido consenso. Un ejemplo es la forma del código laboral, donde no se ha visto consenso entre el sector patronal y el sector de empleados.

¿Qué hay después de la presidencia?

Luis Abinader: «Yo al salir de la presidencia lo que quiero ser es un ente de moderación en el país, para que se respete la democracia y para que los proyectos importantes de desarrollo continúen su camino. Yo sé que como expresidente deberé estar preparado para el escrutinio».

Inversión deportiva

Luis Abinader: «Es la primera vez que un presidente visita las oficinas del MLB en New York y mantiene la comunicación, para revisar los temas y preocupaciones que ellos tienen. Pero también hay inversiones en la parte del fútbol. Yo creo que el deporte está viviendo una muy buena época. Estamos avanzando y creo que podemos todavía avanzar más, el deporte no es un gasto, es una inversión que impulsa el turismo.

¿Qué hace que incorporen a su gobierno personas que en el pasado han sido tan críticos?

Luis Abinader: «El que guarda odio en términos generales en su vida, sería una persona peligrosa para administrar algo importante. Esos son temas que deben dejarse a un lado y pensar en los objetivos país, más allá de los temitas pequeños. La oposición no ha estado de acuerdo en estos últimos años en nada, aunque nosotros le abrimos las puertas a cada uno de nuestros planes. Un ejemplo de ello, cuando se opusieron a la segunda vacuna, que de no darse no hubiésemos podido abrir el país.

Se opusieron a proyectos de desarrollo como Pedernales, pero esto es parte de la democracia. Pero hay que ser sensatos y ahí están los números. Una política de sensatez es la que más avanza y no solo aquí, sino en las partes más desarrolladas del mundo.

Rigidez de presupuesto

Luis Abinader: «Si asignamos todo lo que dicen las leyes, creo que no habría ni para pagarle a los funcionarios de los ministerios. La rigidez del presupuesto necesita una reforma. Esto es parte de entrar en un estado de derecho, de formalización y no aprobar leyes que se saben que son difícil en sus aplicación.

Los ciudadanos preguntan y Luis Abinader respondió

En una ronda especial de preguntas realizadas por los usuarios de redes sociales, el presidente y candidato Luis Abinader estuvo respondiendo a las inquietudes de ciudadanos.

Reforma carcelaria

Luis Abinader: «En ese caso se está trabajando en dos niveles, con una comisión especial que pueda terminar con las construcciones que hay, junto a directores de ingeniería que buscan aclarar la situación de su construcción sobre una laguna. Pero la reforma carcelaria es fundamental en el tema de la seguridad ciudadana, había muchos temas legales que se solventaron.

Su familia y conclusión

Luis Abinader: «Yo quisiera que no tengan acceso al chat de la familia, se enterarían de las críticas. A veces le digo a mis hijas y a Raquel que son tres asesoras. Pero yo si quiero aprovechar este momento para pedirle a la población que vaya a votar, por el partido que sea y el candidato que sea, pero que lo hagan. Tiene que ir la mayor cantidad de personas a votar.