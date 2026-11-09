Santiago, RD. – El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, afirmó este domingo que el Gobierno ha incumplido sus promesas a la población dominicana y aseguró que entre los principales afectados se encuentran los propios dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes, según sostuvo, han sido relegados por la administración que contribuyeron a llevar al poder.

Durante un encuentro con dirigentes provinciales, municipales y distritales del PRD en Santiago, Vargas sostuvo que el incumplimiento de los compromisos asumidos por el oficialismo ha generado inconformidad, frustración y descontento entre sus propias filas.

“A quien más se le ha incumplido este gobierno es a sus propios dirigentes de su partido”, expresó.

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Como ejemplo, cuestionó que importantes instituciones gubernamentales no estén dirigidas por miembros del partido oficialista, citando los ministerios de Agricultura, Educación, Obras Públicas, Salud Pública y Hacienda, así como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

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Miguel Vargas El Gobierno ha incumplido hasta con sus propios dirigentes

Según Vargas, estas y otras dependencias están en manos de personas ajenas a la dirigencia del PRM, pese al esfuerzo realizado por sus bases para alcanzar el poder.

Descontento por incumplimiento

El dirigente opositor afirmó que numerosos militantes oficialistas fueron convocados a participar en un proyecto gubernamental que no ha respondido a sus expectativas.

En ese sentido, consideró que el descontento existente entre las bases del PRM refleja el incumplimiento de compromisos políticos asumidos durante el proceso electoral.

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Vargas también cuestionó el desempeño general de la administración gubernamental, al señalar que sus principales características son “la improvisación, la incapacidad, el incumplimiento y la corrupción”.

Afirmó que esta situación se manifiesta en sectores como educación, salud, producción agropecuaria y economía, y criticó especialmente la prioridad que, a su juicio, se ha otorgado a las importaciones en perjuicio de los pequeños y medianos productores nacionales.

Alianza opositora

Vargas reiteró la necesidad de conformar una amplia alianza opositora de cara a las elecciones de 2028, al considerar que la división de las organizaciones políticas podría favorecer la permanencia del oficialismo.

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No obstante, reiteró que la prioridad del PRD es continuar su fortalecimiento institucional y ampliar su presencia en todo el territorio nacional.

En ese contexto, informó que el partido ha completado más del 95 % de su proceso de reorganización nacional y destacó que en Santiago se encuentran prácticamente conformadas las estructuras provinciales, municipales y distritales.

También anunció avances en la organización de las candidaturas congresuales y municipales, así como en la conformación de una estructura nacional de comunicaciones que coordinará el trabajo político y comunicacional en las provincias.