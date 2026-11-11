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La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Maribel Almanzar, aclaró que el proyecto de ley que sometió ante la Cámara de Diputados no busca otorgar documentos de identidad dominicanos a ciudadanos extranjeros ni a personas en condición migratoria irregular.

Durante una entrevista telefónica en el programa 55 Minutos, de Julissa Céspedes, la legisladora explicó que la iniciativa estaba dirigida exclusivamente a ciudadanos dominicanos que poseen cédula de identidad y electoral, pero enfrentan dificultades cuando intentan renovarla.

«Lo primero que el proyecto le da documentos a ciudadanos dominicanos que tienen cédula de identidad electoral emitida por la Junta Central Electoral, no a ciudadanos dominicanos que no tienen la cédula», afirmó Almanza.

La diputada sostuvo que la propuesta surgió por los inconvenientes que enfrentan algunos dominicanos cuando acuden a cambiar su documento de identidad y no pueden obtener uno nuevo.

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Evaluación de cada solicitud

En ese sentido, explicó que el proyecto contemplaba que la Junta Central Electoral investigara cada caso antes de emitir el documento correspondiente.

Niega que la iniciativa beneficiara a extranjeros

Almanzar rechazó las versiones difundidas en redes sociales que vinculaban el proyecto con la entrega de documentos dominicanos a ciudadanos extranjeros, incluidos haitianos en situación migratoria irregular.

«Es cierto, siempre dominicanos que tienen su cédula de identidad electoral dominicana, obviamente», respondió cuando Julissa Céspedes le preguntó si la propuesta excluía a los extranjeros.

La legisladora agregó que, cuando una persona extranjera solicita documentación, debe recibir el tratamiento que establecen la Constitución y las leyes dominicanas.

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PRM pidió retirar el proyecto

Al ser consultada sobre la posición de su partido, Almanzar explicó que la organización adoptó una postura frente a las críticas públicas debido a la sensibilidad del tema migratorio.

Indicó que la dirección del PRM no la contactó previamente para conocer los detalles de la iniciativa.

Sin embargo, confirmó que decidió retirar el proyecto luego de una reunión con la dirección partidaria.

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«Nosotros hoy tuvimos una reunión con la dirección del partido y, acogiéndonos a la resolución que la Cámara emitió, la Junta Central Electoral emitió hace 72 horas, […] retiramos el proyecto», expresó.

La diputada sostuvo que la resolución de la Junta Central Electoral mencionada durante la entrevista contemplaba condiciones similares a las que buscaba atender su propuesta.

Defiende la necesidad de resolver problemas de identidad

Pese al retiro de la iniciativa, Almanzar defendió su propósito y aseguró que existen ciudadanos dominicanos que tienen cédula, pero enfrentan dificultades para obtener una nueva.

La legisladora consideró que la propuesta respondía a una necesidad de ese grupo de personas y lamentó que, a su juicio, se difundieran interpretaciones incorrectas sobre su contenido.

«Uno lo que busca como legislador es someter proyectos para beneficio de la nación», manifestó.

La entrevista permitió conocer la explicación de la diputada sobre el alcance de la iniciativa y su decisión de retirarla tras las críticas y la posición asumida por la dirección del PRM.