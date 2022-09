Margarita Cedeño: “Este gobierno ha querido destruir todo lo que está bien»

La aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, criticó las acciones del gobierno, las cuales, según afirma, buscan afectar la pasada administración de su partido.

“Este gobierno ha querido destruir todo lo que está bien, y cuando se quiere destruir terminas haciéndolo mal, y sacaron todos los empleados de ahí (del Inaipi) y lo mismo hicieron en Agricultura, han sacado de ahí a todos los técnicos y por eso llegó la fiebre porcina; ustedes van a ver este país va a quedar sin población porcina, eso está escondido, pero es así”, advirtió Cedeño.

Margarita es particularmente crítica con la gestión del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Afirma que ha sido tan negativa para el país, que todo el mundo ha resultado perjudicado. Agregó que con los errores que del gobierno, no se tiene claro si responden a la falta de planificación, la ignorancia o si se trata de un proyecto comercial.





“Uno no tiene claro si es falta de planificación, si es por ignorancia o si es realmente un propósito comercial muy definido que hay, y si tenemos en el gobierno un proyecto de poder para apoyo al sector privado en desmedro de lo público, porque definitivamente, proyecto de país, proyecto de Estado, no existe; sabemos el objetivo, el plan del señor Abinader Corona para la República Dominicana para estos cuatro años, no, no sabemos nada”, observó Cedeño.

Fue reiterativa en que el gobierno no tiene visión de Estado y que “todo el mundo hace lo que le parece”.







“No hay una planificación, no hay una visión de Estado, no hay coordinación, el presidente dice una cosa y a los cinco o diez minutos sale un funcionario desmintiéndolo, o el presidente da una orden de que se tramite una licencia o que se emita una licencia, tampoco lo ponen atención y son muchos los casos así que nos llegan”, afirmó.





La exvicepresidenta de la República sostuvo que el gobierno presume mucho de la llegada de turistas, pero que esa industria es mucho más que eso.





“El turismo es mucho más que la llegada de mucho gente, es como decía Danilo Medina, es la locomotora de la economía, nosotros logramos incrementar los millones de turistas que visitaban el país, y teníamos una meta, la meta de diez millones de turistas visitando la República Dominicana, pero ellos siquiera tienen metas, y todavía no han recuperado todo el turismo previo a la pandemia en el 2019, todavía falta”, criticó la también miembro del Comité Político del PLD.



Resaltó que la proyección de la industria turística ha sido gracias al sector privado pujante. “Es un sector privado preparado, que planifica y que tiene una visión de desarrollo, gracias a Dios, si se lo hubiésemos dejado a este gobierno, ustedes pueden estar seguro que hubiésemos tenido que cerrar el país turísticamente y tomarnos el agua de las playas tan bellas que tenemos”, expresó la excoordinadora del gabinete social.





Margarita Cedeño participó en la entrevista especial de elCaribe y CDN. El encuentro fue encabezado por el director de este diario, Nelson Rodríguez y la directora de CDN; Alba Nelly Familia, así como el jefe de redacción de apertura de elCaribe, Héctor Marte, y Julissa Céspedes, comentarista de Despierta con CDN.





La dama estuvo acompañada por Danilo Díaz y Armando García, ambos del Comité Político del PLD y responsables del área electoral y del sector externo; respectivamente, así como de Frank Olivares, del equipo de campaña.



Las aspirante a la candidatura del PLD reflexionó que la industria turística es transversal para el desarrollo del país. “Cuando hablamos de turismo tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de relación sociocomercial; tenemos que hablar de migración, seguridad ciudadana, el turismo es un nicho de oportunidades”, sostuvo.







Sobre su reflexión de que todo el país ha perdido con el gobierno del PRM dijo:

“Aquí todo el mundo ha perdido algo; la mujer dominicana y las madres hemos perdido la tranquilidad, al salir a las calles y volver y estar en un ambiente sano, seguro, pues no, ahora hemos perdido el sueño; pero también se ha perdido la capacidad de consumo, y el 40% de la población dominicana no puede consumir las tres comidas al día, también hemos perdido la capacidad de tener a nuestros hijos en la escuela, con los medicamentos de alto costo, los hospitales con servicios eficientes, eso no existe, y todo el mundo ha perdido algo, la juventud ha perdido, han vuelto lo viajes en yola y la migración desorganizada”.





Sostuvo que la incompetencia de las autoridades en diversas áreas es porque el PRM cambió los técnicos para emplear perremeístas que no tienen competencia. “Cambiaron los técnicos por inexpertos, por compañeritos que necesitan su sueldo, que tenían 16 años fuera del gobierno; ahí están las consecuencias, un niño muerto, niños maltratados, tal vez hasta violados, una barbaridad”, consideró la dirigente del PLD.

Margarita Cedeño junto a Danilo Díaz y Armando García, de su equipo de campaña.





PLD y la corrupción





Cuestionada sobre el reto que representa para el PLD el manejo de la campaña electoral con los dirigentes sometidos por corrupción; la exvicepresidenta de la República evadió el tema afirmando que la gente le interesa más la gestión del partido morado que dejó grandes obras y realizaciones.





“Nosotros estamos enfocados en la visión de futuro y el presente que representa este gobierno encabezado por el señor Abinader Corona, y entendemos que ahí están las obras del PLD, las políticas públicas que mejoraron la calidad de vida de los dominicanos, llevamos la pobreza extrema a su mínima expresión, la pobreza general de un 25% a un 6%, el 9-1-1, la atención primaria la desarrollamos y ahora es prácticamente inexistente, RD vial”, enumeró los logros de las pasadas gestiones de su partido.





Agregó que es en ese PLD que la gente se está enfocando. “Ahí es que está la población comparando, ahí es que está la población viendo hoy, y cuando nos dicen no miren atrás es porque atrás es donde se encuentran las oportunidades y las esperanzas de un futuro mejor”, dijo Cedeño.

Durante su participación afirmó que el gobierno improvisa y quiere borrar lo que está bien.





“El PLD saldrá unido”





La dirigente del partido opositor afirmó que la organización saldrá unificada porque es un proyecto político de consenso. “El 16 de octubre a las 8:00 o 9:00 de la noche, estaremos todos contentos porque; pero solo una candidata va a estar probablemente más regocijada y celebrando; pero este es un proyecto de consenso; todos los peledeístas estaremos detrás de esa candidatura, tenemos un solo norte, es volver a gobernar y gobernar bien”, sostuvo Cedeño.





Margarita Cedeño dijo que ese resultado no tiene vinculación legal “pero si tiene vinculación moral” porque fue un acuerdo que hicimos los seis aspirantes y fue aprobado en el Comité Central.





“Entre esos dos compañeros que dices que hay posibilidad, hay dos compañeros varones que dice que tiene generales; pero no tiene tropas, ambos son mis amigos, queridísimos y se van a integrar a trabajar”, consideró.



Expresó que está confiada en la transparencia del proceso interno y que su partido dará una demostración de participación y entusiasmo en la consulta del 16 de octubre. Dijo que cuenta con un equipo de político que le garantizará el triunfo en la consulta del 16 de octubre.



Sostuvo que su proyecto es el que representa un triunfo seguro para el PLD en el 2024. Cuestionado de si es cierto que es la preferida de Danilo Medina para encabezar la boleta respondió:



“Si es así que bueno, eso es bueno o es malo, si es así me parece bien, pero Danilo Medina ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido el país, ahí están sus obras; sus hechos, la implementación de ese 4%, la construcción de aulas y todo lo que hicimos por la Educación”. Cedeño afirmó que de convertirse en presidenta tendrá un gabinete paritario y que su apoyo a la mujer lo ha mostrado en su paso por el Estado.

“Nunca he tenido grupo en el PLD”

Cuestionada sobre la fortaleza de su estructura para competir con la de otros aspirantes en el PLD, dijo que cuenta con un proyecto fuerte y que lo que nunca ha tenido es grupo. “Cuando se decía que yo no tenía estructura lo que yo no tenía era grupo, porque ya venía de nadar en esos dos grupos que estaban formados en el Partido de la Liberación Dominicana, pero yo soy una mujer de Estado, institucional, para mí el Partido de la Liberación Dominicana es del pueblo dominicano, y a partir de mi anuncio, estamos conformando las estructuras”, expresó. Explicó que en casi un año que tiene que presentó sus aspiraciones presidenciales, ha ido fortaleciendo sus cuadros políticos a nivel nacional. “Tenemos una plataforma de registro para el proyecto, una plataforma en la que tenemos control, supervisión; seguimiento, además de auditorías que hacemos para comprobar que ahí no tenemos nombres, sino personas con liderazgo”, dijo.

Unidad



Hay uno que dice que tiene generales, pero no tiene tropas. Pero ambos se van a integrar a trabajar en el proyecto de consenso del PLD”

Gabinete paritario



Vamos a integrar un gabinete prioritario porque no vamos a dejar a nadie atrás y mostraremos que cuando llegan las mujeres, llegamos todos”

Danilo Diaz, Héctor Marte, Alba Nelly Familia, Manuel Estrella, Margarita Cedeño, Nelson Rodríguez, Julissa Céspedes, Armando García y Yanessi Espinal.

Por Yanessi Espinal