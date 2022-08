Lidio Cadet sobre casos de corrupción: “hasta que no haya sentencia nosotros no podemos hacer ningún juicio”

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ratificó su pedido para que se “respete el debido proceso” en los casos de corrupción que involucran a ex funcionarios del Gobierno que presidió Danilo Medina.

Durante una rueda de prensa, el miembro del Comité Político, Lidio Cadet, dijo que el sistema de justicia tiene la responsabilidad de garantizar el respeto al derecho de los imputados.

La organización política se refirió al tema en torno a las investigaciones de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en la que figuran exfuncionarios que supuestamente se asociaron para estafar al Estado con mas de 19 mil millones de pesos a través del pago de deudas publicas y expropiación de terrenos.

Ante la pregunta de si se trata de una persecución política, Cadet respondió que “el PLD no puede ser arbitrario porque alguno de sus miembros sea imputado por tal o cual acusación. El partido lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, hasta que no haya sentencia nosotros no podemos hacer ningún juicio”.