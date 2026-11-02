Leonel Fernández dice que pasará la antorcha tras triunfo de FP en 2028

Santiago.– El expresidente Leonel Fernández afirmó que su principal objetivo político es llevar a la Fuerza del Pueblo (FP) a la victoria en las elecciones de 2028.

Después de ese triunfo, dijo que entregará el liderazgo del partido a una nueva generación.

Durante una agenda política de tres días en Santiago, Fernández explicó que trabaja en la formación de nuevos dirigentes.

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Su objetivo es garantizar la continuidad de la organización y preparar a sus futuros líderes.

“Mi papel es lograr ese triunfo, trazar la visión y pasar la antorcha a una nueva generación de líderes que ya se están formando en la Fuerza del Pueblo”, expresó.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la inauguración de un nuevo local de la FP en Santiago.

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La actividad formó parte de una agenda política que incluyó varias actividades. Entre ellas estuvieron juramentaciones de exdirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

También realizó encuentros con sectores productivos, jóvenes y profesionales.

Fernández cuestiona gestión del PRM

Fernández aprovechó sus intervenciones para cuestionar la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

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El expresidente calificó al Gobierno de “medularmente ineficiente”. También señaló problemas en áreas como electricidad, salud, educación y pobreza.

Sobre el sector eléctrico, sostuvo que el subsidio pasó de unos 500 millones de dólares en 2020 a 2,000 millones de dólares actualmente.

A su juicio, este aumento no ha resuelto los apagones ni las deficiencias del servicio eléctrico.

Fernández también se refirió a la situación del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

En ese centro, médicos han denunciado falta de camas y especialistas.

Ante esta situación, planteó la construcción de una Ciudad Sanitaria en Santiago.

Según explicó, el proyecto ampliaría la capacidad de atención médica de la región.

El dirigente opositor también cuestionó los resultados del sistema educativo.

Consideró que la inversión pública no se ha traducido en mejoras suficientes en la calidad del aprendizaje.

Asimismo, criticó las políticas gubernamentales frente al hambre y la pobreza.

También cuestionó el reciente aumento del marbete de circulación vehicular.

Propone extender el monorriel

Fernández también planteó ampliar el recorrido del monorriel de Santiago hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Según explicó, la propuesta beneficiaría a estudiantes de familias de menores recursos.

Además, consideró que ayudaría a mejorar la movilidad hacia el centro universitario.

El expresidente reconoció la importancia de contar con un sistema de transporte moderno y seguro.

Sin embargo, sostuvo que las obras de infraestructura deben responder a las necesidades de la población.

FP apuesta por nuevos liderazgos

Durante su recorrido, Fernández destacó la necesidad de fortalecer la estructura de la Fuerza del Pueblo.

También consideró necesario preparar a sus dirigentes para los próximos desafíos.

En ese proceso, señaló la importancia de incorporar conocimientos sobre inteligencia artificial.

Además, mencionó la innovación tecnológica y las nuevas herramientas de gestión.

La agenda incluyó actividades de fortalecimiento partidario y encuentros con distintos sectores de Santiago.

Fernández reiteró que la FP busca convertirse en una alternativa de gobierno para 2028.

Luego de alcanzar ese objetivo, espera contribuir a la formación de una nueva generación de dirigentes.

Estos asumirían posteriormente la conducción de la organización.