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La nueva distribución de los diputados por provincias para las elecciones de 2028 ha generado cuestionamientos entre legisladores. Las críticas surgen por la reducción de la representación congresual que plantea la Junta Central Electoral (JCE) para varias demarcaciones.

Uno de los primeros en rechazar la propuesta fue el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc. El legislador se opone a que esa provincia pase de cinco a cuatro diputados y considera que el cálculo no refleja su crecimiento demográfico.

«Nosotros somos una provincia que hace una década eran 200 mil habitantes y pasamos a más de un millón», expresó Duluc. También anunció que prepara una instancia para solicitar a la JCE que revise la distribución.

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Sin embargo, otros congresistas defendieron la aplicación de la reforma constitucional de 2024. Recordaron que el propio Congreso aprobó la reducción de los diputados territoriales y que ahora corresponde aplicar ese mandato.

El senador de Independencia, Dagoberto Rodríguez, cuestionó que se planteen cambios a una disposición que los legisladores aprobaron mediante la reforma constitucional.

¿Qué provincias perderían diputados?

El borrador de la JCE plantea reducir de 178 a 158 los diputados elegidos por circunscripción territorial. La propuesta contempla cambios en varias provincias y en el Distrito Nacional.

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Entre las demarcaciones que perderían representantes figuran:

Santo Domingo: pasaría de 43 a 35 diputados, ocho menos.

pasaría de 43 a 35 diputados, ocho menos. Distrito Nacional: bajaría de 18 a 17.

bajaría de 18 a 17. Santiago: pasaría de 18 a 17.

pasaría de 18 a 17. San Cristóbal: reduciría su representación de 10 a nueve.

reduciría su representación de 10 a nueve. La Vega: pasaría de siete a seis.

pasaría de siete a seis. Puerto Plata: bajaría de seis a cinco.

bajaría de seis a cinco. La Altagracia y San Pedro de Macorís: pasarían de cinco a cuatro.

pasarían de cinco a cuatro. Azua: bajaría de cuatro a tres.

bajaría de cuatro a tres. Barahona, Sánchez Ramírez, Valverde y María Trinidad Sánchez: pasarían de tres a dos.

El senador de Barahona, Moisés Ayala, también manifestó su desacuerdo con la reducción. Recordó que se opuso a disminuir la cantidad de legisladores durante su etapa como diputado.

«Bajar 20 diputados no lo veía necesario y hoy afecta a nuestra provincia», afirmó. No obstante, reconoció que deberán acogerse a lo establecido en la Constitución.

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¿Cómo calcula la JCE la representación?

Para establecer la nueva distribución, el órgano electoral tomó como referencia el padrón utilizado en las elecciones congresuales de mayo de 2024.

La Constitución establece que las 158 diputaciones territoriales deben distribuirse en proporción a la población electoral registrada. También fija un mínimo de dos representantes por cada provincia.

El cálculo utiliza un factor de 46,087 electores por diputado. En el caso de La Altagracia, el padrón de 2024 registró 186,886 electores, cifra que sirve de base para asignarle cuatro representantes en el borrador.

La reforma constitucional también mantiene otras categorías de representación en la Cámara de Diputados: cinco escaños nacionales por acumulación de votos y siete para los dominicanos en el exterior. Por tanto, la reducción a 158 corresponde a las diputaciones territoriales, no al total de integrantes de la Cámara.

Partidos tienen hasta el 26 de noviembre

La propuesta todavía no constituye una decisión definitiva. La JCE remitió el borrador a las organizaciones políticas para que presenten sus observaciones y reparos.

Los partidos tienen hasta el 26 de noviembre para fijar sus posiciones antes de que el organismo electoral adopte una resolución definitiva.

Mientras se desarrolla el proceso de consulta, las diferencias entre los legisladores reflejan dos posiciones: quienes piden revisar el impacto de la redistribución en sus provincias y quienes consideran que debe cumplirse la reducción aprobada en la reforma constitucional.