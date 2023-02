JCE prevé hasta 20 mil colegios y más de 100 mil en montaje elecciones 2024

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, informó que el corte del padrón electoral para las elecciones de 2024 hasta el momento es de 8 millones 32 mil ciudadanos hábiles para votar.



Adelantó que de lograrse la meta de empadronar a más de un millón de dominicanos que viven en el exterior, el registro de votantes para las elecciones presidenciales de mayo de 2024 podría alcanzar 8.6 u 8.7 millones de electores.



De acuerdo con datos ofrecidos por Jáquez, el padrón ha crecido en medio millón de electores con respecto al 2020, que la lista de votantes fue de 7 millones 529 mil 923. Si se cumpliese la proyección de la JCE de que el padrón alcance 8.6 millones de inscritos, para el 2024 habría más de un millón de nuevos votantes con relación al 2020.



Jáquez explicó que el padrón del exterior pasó de 595 mil en los comicios de 2020 a 727 mil 237 registrados hasta el lunes, lo que representa 148 mil votantes adicionales en comparación al 2020.

“Nosotros en el exterior tenemos una campaña de ‘empadrónate por la patria que llevas dentro’, el padrón de exterior en el 2020 estaba en 595 mil inscritos en el exterior, queremos llevar esto a 1.2 millones, o más de un millón porque queremos duplicar la cantidad”, apuntó Jáquez.



Sostuvo que para lograr el registro de más de 250 mil personas pendientes de ser empadronadas en el exterior, la JCE está desarrollando un sistema digital de pre empadronamiento y una cita previa para facilitar el registro de las personas interesadas.



El presidente del órgano electoral también adelantó que proyectan entre 19 mil y 20 mil colegios electorales para las votaciones en el país y el exterior. Explicó que en cada mesa electoral está integrada por 5 personas, lo que representaría unos 100 mil trabajadores solo en los centros de votación para el día de las elecciones.



“No son 100 mil personas solamente, nosotros tenemos que tener un registro de elegibles y queremos llegar a 200 mil personas, por eso en los próximos días inicia una campaña para motivar a los ciudadanos mayores de 18 años que les duela la democracia, que les duela el civismo, para que puedan participar y no les dejemos esto a personas que históricamente han ido a los colegios como delegados de los partidos y luego son presidentes y vocales de colegios electorales”, apuntó el presidente del órgano electoral.





Al participar en la entrevista especial de elCaribe y CDN, Jáquez ofreció amplios detalles del avance del montaje de las elecciones de febrero y mayo de 2024. “La Junta Central Electoral tiene un lema, con tiempo, y ya fueron conformadas las 158 juntas electorales y 21 oficinas de logísticas electorales del exterior, que funcionan como juntas electorales, se hizo la juramentación de más de mil 600 personas”, puntualizó el presidente de la JCE.



La entrevista con Jáquez fue encabezada por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez; la directora de CDN, Alba Nellys Familia y las comentaristas de Despierta con CDN, Julissa Céspedes y Katherine Hernández. Jáquez estuvo acompañado de la directora de comunicaciones de la JCE, Suedi León.





“De los colegios no saldrán actas descuadradas”





El presidente de la JCE dio garantías que con el procedimiento de votación y escrutinio que ha propuesto la JCE se resolverá el problema histórico de descuadre de actas que van a las juntas electorales.





“La votación es manual, tanto nacional como en el exterior, un escrutinio manual, es decir un conteo manual, después viene una digitalización de los resultados; la impresión de un acta física, pero no llenada a mano; se hace el conteo en el colegio electoral, se va a redactar una especie de borrador que será llenado a mano; luego van al centro de digitalización de resultados, se lleva el borrador, frente a todos los observadores, se va a permitir la grabación de todo”, explicó.





Agregó: “Cuando el acta esté digitalizada y se compruebe que es la misma del borrador, se imprime, se vuelve y se revisa, no habrá nada de palitos, nada de ceros a mano, el sistema no permitirá ningún descuadre; antes los descuadres no podían resolverse ahí, la idea es que de ese colegio electoral no se sale hasta el que acta esté cuadrada y firmada”.



Apuntó que el acta escaneada dará los resultados que estarán digitalizados y esos serán resultados definitivos. “La idea es, reitero, que de los colegios electorales, y de los recintos electorales, no salga un acta que no esté cuadrada, eso va a evitar las aglomeraciones y todos los conflictos que se presentaban en las juntas electorales, donde venían gestores a cuadrar actas, a quitarle votos a gente, a ponérselos a otro, todo eso”, acotó Jáquez.



El presidente de la JCE explicó que la propuesta sobre la votación y escrutinio está en la fase final para emitir la resolución y que no lo habían hecho en espera de la modificación a la Ley Electoral. Informó que próximamente habrá una audiencia con los partidos políticos para presentar la resolución definitiva.

“JCE aprobará resoluciones para evitar dinero espurio en campaña”





El presidente de la JCE afirmó que a través de la Dirección de fiscalización que fue creada durante la actual gestión, se dará seguimiento estricto al dinero que reciben los partidos políticos durante la campaña electoral proveniente del sector privado. “Nosotros no estamos con las manos atadas, esperamos la ley y nosotros mediante resolución vamos a establecer un sin número de aspectos que la Ley no establece, sin embargo, el tema del narcotráfico y el crimen organizado permea hasta los Estados más sólidos y modernos, ese es un desafío no solo para la JCE sino para el Estado dominicano, como Estado”, expuso.





“Poder político desaprovechó oportunidad de reforma electoral de mayor alcance”





Román Jáquez consideró que el poder político perdió una gran oportunidad para aprobar una reforma electoral más amplia con la recién aprobada modificación a la Ley del Régimen Electoral.





“La JCE propuso una reforma integral, una reforma ideal, y sabemos que las reformas integrales a veces son difíciles de consensuar; no menos cierto es que, no el Congreso Nacional, entendemos que el poder político perdió una oportunidad para hacer una reforma más amplia, que impactara más los valores democráticos, que impactara más la competencia electoral, pero la JCE como árbitro del proceso, como organizador, ya no está en debate de qué está bien y qué está mal”, subrayó.





Explicó que la JCE se concentrará en aplicar lo que diga la ley en cada etapa del proceso electoral y en cumplir los procedimientos en cumplimiento con la Constitución. “La JCE, respetuosa lo que va hacer, es aplicar la ley que se aprobó en base al principio de legalidad, hay unos reglamentos pendientes y unas resoluciones y lo aplicaremos con esta reforma que han impactado en cierta medida estas propuestas de reglamentos y resoluciones”, dijo.



Sin embargo, el presidente del órgano electoral, saludó los cambios que se hicieron a la Ley 15/19 porque fue lo posible en el marco democrático. “Hay elementos importantes, que son saludables, por ejemplo a las medidas cautelares y se encuentra de manera expresa, que ya la JCE pueda emitir sanciones cautelares y sanciones administrativas”, expuso.



Añadió que la nueva ley ordena que se reglamente el proceso administrativo sancionador. “Establece principios que antes no estaban muy claros, el principio de integridad electoral, también el Ministerio Público Electoral, así como medidas y tipificación de lo que son delitos y crímenes, con penas de dos y diez años no como antes que eran penas de un año”, valoró.



Igualmente, dijo que aunque no se bajaron los topes de gastos para candidatos y precandidatos, no menos cierto es que castiga con multas a los candidatos que se excedan en el gasto. “Es un régimen sancionador que va avizorando pasos positivos, pero hay otros aspectos que debieron ser considerados, pero nosotros estamos ya para aplicar esa ley”, reconoció el presidente del órgano electoral.



Jáquez refirió que la JCE hizo una propuesta de reforma a la Ley 15/19 en un texto de más de 300 páginas y que agotó un proceso de socialización que incluyó los partidos políticos y el Consejo Económico y Social (CES).

“Daremos informe sea pato o gallareta”

El presidente de la JCE sobre la denuncia de varios partidos de oposición de la supuesta compra de alcaldes de los partidos que adversan al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) reveló que el pleno ya fue apoderado de un informe preliminar que está en fase de análisis.



Dijo que en medio de la investigación se han presentado otras denuncias que han sido incorporadas al análisis original y que por eso se ha tomado más tiempo. “Vamos a tener un informe final, como pleno, tenemos un informe preliminar pero se han sumado otras denuncias que se han incorporado; no vamos a hacer omisión en ese sentido, vamos a leer el informe, sea pato o gallareta”, afirmó. Los principales partidos de oposición denunciaron hace un año ante el órgano electoral que supuestamente el partido de gobierno estaría “comprando” alcaldes que fueron electos en sus boletas en las elecciones de 2020. Según la denuncia, el gobierno le ofrece apoyo financiero a los ediles para obras en sus comunidades con la condición que pasara a las filas del partido oficial. Más de 40 funcionarios municipales han ido al PRM.

Por Yanessi Espinal