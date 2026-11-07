Guido Gómez Mazara: «Nadie está en condiciones de fragmentar el PRM»

En medio de las expectativas que generan las aspiraciones presidenciales dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el dirigente oficialista Guido Gómez Mazara aseguró que ningún liderazgo individual está en condiciones de dividir la organizació. Asimismo, llamó a sus compañeros a evitar que la competencia política se convierta en un escenario de ataques personales.

«Nadie en el PRM está en condiciones de fragmentar el partido, pero todos tenemos conciencia de que el éxito solo lo alcanzamos juntos», afirmó.

Gómez Mazara sostuvo que la dirigencia del PRM es consciente de la importancia de preservar la cohesión institucional, especialmente ante las expectativas que generan las aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones de 2028.

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«En el partido tenemos plena conciencia de la necesidad de preservar la armonía institucional. Nosotros aprendimos la lección», expresó el dirigente, quien defendió la competencia interna como parte de la cultura democrática de la organización.

«Podemos pensar diferente, pero la meta nos va a unificar en el interés de preservar el partido en el poder», afirmó.

Advierte contra los ataques personales dentro del PRM

Al referirse a la competencia interna, Gómez Mazara consideró que los dirigentes interesados en obtener una candidatura deben concentrarse en exponer sus propuestas, su trayectoria y su visión de país, sin recurrir a cuestionamientos personales contra otros aspirantes.

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«Que cada persona que postule por una candidatura hable de sus credenciales, de sus perspectivas, de su visión de la sociedad, pero eso no significa licencia para denostar, insultar y descalificar los compañeros», advirtió.

Para el dirigente, el debate político debe desarrollarse en el terreno de las ideas, ya que los ataques personales reflejan debilidad en la defensa de las posiciones individuales.

«Todo el que incurre en una descalificación personal es porque pierde fuerza en los argumentos», sostuvo.

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¿Será candidato presidencial en 2028?

Aunque su nombre figura entre los dirigentes mencionados en el debate sobre las aspiraciones presidenciales, Gómez Mazara evitó confirmar si buscará la nominación del PRM para las elecciones de 2028. Aseguró que cualquier decisión sobre su futuro político será anunciada públicamente.

«El día que yo decida qué voy a hacer será de manera pública», respondió al ser cuestionado sobre sus aspiraciones presidenciales.

Ante la insistencia sobre una eventual candidatura, dejó abierta tanto la posibilidad de competir por la nominación como la de respaldar a otro dirigente.

«Hablamos de candidatura o de apoyo, pero lo hablamos el año que viene», expresó, en referencia a 2027.

El dirigente explicó que, por el momento, su prioridad es el fortalecimiento institucional del PRM, particularmente a través de la campaña «Verifícate». Esta iniciativa orientada a la actualización del padrón de militantes y la organización de las estructuras partidarias.

«Yo quiero respetar este tramo del partido porque estamos en un aspecto estrictamente institucional y en una campaña que se llama Verifícate. En ella es donde queremos pedirle a todos los compañeros y compañeras que se verifiquen en el padrón, que se inscriban», manifestó.

Gómez Mazara insistió en que el trabajo organizativo resulta fundamental para el futuro de la organización, especialmente ante los procesos políticos que se avecinan.

«La fortaleza de nosotros depende mucho de la capacidad de organizarnos, saber cuántos somos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos», sostuvo.