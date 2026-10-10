Gonzalo recorre San Cristóbal y dice que “gobernar es resolver”

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, recorrió este sábado ocho localidades de la provincia San Cristóbal, donde reiteró su compromiso de impulsar un país de oportunidades y cuestionó la ejecución de las inversiones públicas destinadas a esa demarcación.

Durante su recorrido por Villa Altagracia, La Cuchilla, Medina, Hato Dama, El Carril, Haina, Nigua y San Cristóbal, Castillo escuchó las principales preocupaciones de los residentes, entre ellas la inseguridad ciudadana, los apagones, las altas facturas eléctricas, la falta de agua potable y las dificultades para acceder a empleos, especialmente entre jóvenes y mujeres.

El dirigente político sostuvo que el país necesita una nueva forma de hacer política, basada en la decencia, el respeto y la capacidad de ofrecer soluciones concretas a los problemas de la población.

Publicidad

Asimismo, planteó la necesidad de recuperar el dinamismo económico de San Cristóbal, facilitar financiamiento a bajo costo para los productores agropecuarios y fortalecer las infraestructuras que contribuyan a generar empleos, aumentar la producción y mejorar los ingresos de las familias.

Cuestiona ejecución de inversiones públicas

Castillo llamó la atención sobre el nivel de ejecución de las inversiones públicas contempladas para San Cristóbal en el Presupuesto General del Estado.

Según los datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres) citados por el aspirante presidencial, al 2 de octubre de 2026, los 13 proyectos de inversión presupuestados por un monto de RD$82 millones no registraban ejecución.

Publicidad

Asimismo, indicó que, de los RD$2,875 millones destinados a obras en la provincia, aproximadamente el 29 % permanecía pendiente de ejecución.

Ante esta situación, Castillo planteó la necesidad de acelerar las inversiones y avanzar en proyectos de infraestructura que respondan a las necesidades de las comunidades.

Entre las obras señaladas mencionó la conclusión de la Ciudad Sanitaria, la ampliación del acueducto de Villa Altagracia y la atención al deterioro de las calles y los sistemas de drenaje.

Publicidad

El aspirante presidencial consideró que las inversiones públicas deben traducirse en mejoras concretas para la población y contribuir al desarrollo económico y social de la provincia.