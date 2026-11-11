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Santo Domingo.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, lanzó fuertes críticas contra la gestión del presidente Luis Abinader, a la que calificó de «muy mala», y aseguró que decidió regresar a la carrera por la Presidencia ante las quejas de la población.

«Este Gobierno no es malo, es muy malo», expresó el exministro de Obras Públicas durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, donde expuso sus principales propuestas de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Castillo sostuvo que desde el año pasado comenzó a escuchar reclamaciones ciudadanas que, según explicó, influyeron en su decisión de retomar sus aspiraciones presidenciales.

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«Yo venía escuchando desde el año pasado las quejas del pueblo, las reclamaciones, la dirección en que iba el país, que creo que es una dirección equivocada», manifestó.

El dirigente peledeísta afirmó que el 80 % de los dominicanos considera que el país marcha en una dirección equivocada, aunque no presentó los detalles metodológicos de la medición que sustenta esa cifra.

Propuestas sobre producción y costo de vida

Entre sus principales propuestas económicas, Castillo planteó facilitar préstamos a bajas tasas de interés para agricultores y productores pecuarios, con el objetivo de incrementar la producción nacional y contribuir a reducir los precios de los alimentos.

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«Habrá en un gobierno mío dinero abundante, accesible y barato, barato en cuanto a tasas de intereses», prometió.

El aspirante presidencial explicó que el financiamiento estaría acompañado de mecanismos de supervisión para garantizar que los recursos se utilicen en actividades productivas.

Como parte de sus metas, mencionó aumentar la producción mensual de huevos de 400 millones a 600 millones de unidades, además de impulsar la siembra de cinco rubros de tubérculos.

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A su juicio, una mayor oferta de productos agropecuarios permitiría aliviar la presión sobre los precios y mejorar el poder adquisitivo de las familias dominicanas.

Cuestiona el costo de la canasta básica y los salarios

Ingresos familiares y precios

Castillo también expresó preocupación por la diferencia entre los ingresos de los trabajadores y el costo de la canasta familiar.

«Se necesitaría un salario de 65 mil pesos mensual para descontar los impuestos y la seguridad social y todo lo que se descuenta, para que justo alcance para una canasta básica de 49 mil pesos. Eso no puede ser», sostuvo.

De acuerdo con los registros del Banco Central de la República Dominicana, el costo promedio nacional de la canasta familiar alcanzó RD$50,255.05 en octubre de 2026, tras experimentar un incremento interanual de RD$2,458.24.

Este indicador corresponde al promedio nacional de bienes y servicios, cuyo costo varía según los niveles de ingreso de los hogares.

Promete ampliar la tanda extendida al 100 %

En materia educativa, Gonzalo Castillo propuso extender la jornada escolar hasta cubrir la totalidad de los centros educativos públicos del país.

Para alcanzar esa meta, estimó que sería necesario incorporar aproximadamente 25,000 aulas adicionales, distribuidas entre unas 10,000 construcciones pendientes de terminación y otras 15,000 nuevas.

Sin embargo, el exfuncionario no precisó el presupuesto necesario para ejecutar estas obras ni el plazo en que podrían completarse.

Gasto público y sector eléctrico

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de impulsar una reforma fiscal, Castillo evitó comprometerse con un aumento de impuestos y señaló que cualquier decisión dependería de la situación de las finanzas públicas en agosto de 2028, en caso de llegar a la Presidencia.

«Hay dos maneras de ver la conducción del país: necesito dinero, más dinero para poder cubrir el gasto que tengo, o yo puedo reducir el gasto», explicó.

El aspirante también cuestionó el endeudamiento público durante la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al considerar que los recursos obtenidos mediante préstamos no se reflejan suficientemente en obras e inversiones productivas.

Sobre el sector eléctrico, estimó que el subsidio estatal podría superar los 1,000 millones de dólares durante 2026 y mencionó la incorporación progresiva de unos 1,600 megavatios de generación que, según afirmó, se encuentran en construcción.

No obstante, no presentó un plan específico para reducir el subsidio eléctrico ni detalló cómo financiaría las inversiones propuestas.



Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y aspirante a la candidatura presidencial del PLD para las elecciones de 2028.





«Hablo poco, pero resuelvo»: defiende su experiencia en Obras Pública

Durante la entrevista, Castillo defendió su experiencia administrativa y aseguró que su desempeño durante siete años al frente del Ministerio de Obras Públicas constituye uno de sus principales argumentos para aspirar nuevamente a la Presidencia.

«El perfil que se necesita para que el PLD vuelva a dirigir los destinos del Estado es el perfil de Gonzalo Castillo», afirmó.

El dirigente aseguró que su estilo de trabajo está orientado a la ejecución de proyectos y al seguimiento de los resultados.

«Una gente que, como ustedes dicen todos, si me dicen todo en la calle, que yo hablo poco, pero que resuelvo», expresó.

También sostuvo que un presidente debe seleccionar funcionarios preparados, establecer objetivos claros y supervisar personalmente el cumplimiento de los planes gubernamentales.

«Yo voy a estar con un látigo ahí, chequeando que todo el mundo haga y ejecute como debe ejecutarlo el plan que yo le dé», manifestó.

Descarta enfrentamientos con Francisco Javier García por candidatura del PLD

En el ámbito político, Gonzalo Castillo descartó que sus aspiraciones presidenciales provoquen enfrentamientos con Francisco Javier García, otro de los dirigentes que busca la nominación del PLD para 2028.

«Nosotros tenemos muchos vínculos del pasado y no pelearemos. Tengan la seguridad de que no vamos a pelear. Es un compañero que yo respeto», aseguró.

Asimismo, indicó que figuras como García, Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez tendrían espacio en una eventual administración peledeísta.

«El PLD va a trabajar junto, se va a poner de acuerdo y vamos a conseguir la Presidencia de la República en 2028», expresó.

Castillo fue candidato presidencial del PLD en las elecciones de 2020. Posteriormente, en octubre de 2021, anunció que no volvería a buscar la Presidencia, decisión que reconsideró en febrero de 2026.

Sus declaraciones se producen después de que el PLD suspendiera la consulta de aspirantes presidenciales prevista para el 18 de octubre de 2026, debido a la falta de equipos electrónicos suficientes y en medio de diferencias internas sobre el padrón y el mecanismo de elección.

La organización aplazó hasta 2027 la definición de sus aspiraciones presidenciales, mientras sus dirigentes continúan desarrollando actividades políticas en busca de la candidatura.