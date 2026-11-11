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Gobierno capacitará a 3,000 servidores públicos en ética y prevención de la corrupción

El programa piloto abarcará siete instituciones vinculadas al manejo de recursos públicos e incluirá 16 horas de formación virtual autogestionada.

Redacción CDN
Luis Abinader
Luis Abinader
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El presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento del Curso Básico de Ética para Servidores Públicos, una iniciativa que busca fortalecer la conducta ética y prevenir la corrupción en la administración pública.

El programa comenzará con un plan piloto dirigido a 3,000 empleados de siete instituciones vinculadas al manejo de recursos públicos.

Durante el acto, celebrado en el Palacio Nacional, las autoridades destacaron la importancia de formar servidores públicos conscientes de sus responsabilidades. También señalaron que el interés general debe prevalecer sobre cualquier beneficio particular.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, se refirió a la importancia de la ética en el ejercicio de las funciones estatales.

Abinader encabezó el lanzamiento del Curso Básico de Ética para Servidores Públicos
Abinader encabezó el lanzamiento del Curso Básico de Ética para Servidores Públicos

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Contenido y duración del curso

La capacitación tendrá una duración de 16 horas y se impartirá en modalidad autogestionada. Esto permitirá que los participantes avancen en los contenidos de acuerdo con su disponibilidad.

El programa abordará cuatro ejes principales:

  • Ética en la función pública.
  • Transparencia en la administración del Estado.
  • Prevención de la corrupción.
  • Identificación y manejo de conflictos de intereses.

Con esta formación, el Gobierno busca reforzar los conocimientos de los empleados públicos sobre sus deberes y responsabilidades en el manejo de los recursos del Estado.

El plan piloto permitirá iniciar la capacitación en las siete instituciones seleccionadas, antes de conocer sus resultados y posibles próximos pasos.

Una iniciativa articulada entre instituciones

El programa es coordinado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), como parte de un esfuerzo conjunto para incorporar la formación ética a la profesionalización de los empleados del Estado.

El contenido de base del Curso Básico de Ética fue donado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la República Dominicana y, posteriormente, sometido a un proceso de estructuración, contextualización y adaptación para responder a las características y necesidades de la Administración pública dominicana.

La propuesta formativa aborda contenidos relacionados con la ética pública, la integridad, la transparencia, la prevención de la corrupción, los conflictos de intereses y la responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas.

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ETIQUETAS:Prevención de la corrupción en la administración públicaCurso Básico de Ética para Servidores PúblicosCapacitación de 3,000 empleados estatales
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