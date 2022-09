Fafa Taveras recomienda a Guido y Alburquerque dejar de actuar como opositores

El dirigente político Rafael Francisco Taveras Rosario (Fafa Taveras) cree que fue indebido dejar fuera de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a varias figuras históricas de esa organización, incluyéndole.

Consideró que esa decisión del organismo oficialista motorizará su accionar político y que le permitirá tener mayor autonomía. “No tengo odio ni rencor, no me detengo en el hecho del que soy víctima, sino que uso eso como un estimulo para reforzar mi reclamo”, explicó el dirigente a la periodista Katherine Hernández en su programa Siendo Honestos que se transmite los domingos a las 10 de la noche por CDN Canal 37.

Sin embargo, el histórico dirigente aseguró que aunque sus dos amigos, Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara, son dos portadores de críticas muy positivas, no pueden, “trabajando para que el partido los asuma aparecer como un opositor del partido”

Taveras cree que su posición es distinta a la de su compañero Ramón Alburquerque quien desde el inicio de la actual administración se ha plantado como una férrea pieza de oposición interna y quien dijo recientemente que en el PRM no había espacio para la crítica e incluso se refirió indirectamente al presidente Abinader como “dictadorcito”.

“Ramón ha sido un crítico, pero mi posición me diferencia, yo soy una persona sin odios ni rencor. Eso me ha ayudado en la vida a no tener ningún rechazo ni siquiera con mis torturadores”, comentó Taveras, tras describir parte de las calamidades que vivió durante su encierro en la cárcel de la 40 en tiempos de Trujillo.