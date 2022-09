Encuesta: Peledeistas dicen Danilo realizó mejores gobiernos que Leonel

REPÚBLICA DOMINICANA.- Sensus, empresa experta en imagen, hizo pública una encuesta de imagen política donde mide figuras políticas del Partido de la Liberación .

Los mienbros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), calificaron a Danilo Medina, ante la pregunta de cómo calificaría su gestión como presidente de la organización.

Con un 26% como excelente, un 46% como buena, para una valoración positiva de 72%, un 16% opina es regular, apenas un 7% dice es mala y un 5% no opinó.

Por otro lado, Charlie Mariotti secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la pregunta de cómo calificaría su gestión como secretario de la organización.

Los peledeistas calificaron con un 23% como excelente, un 42% como buena, para una valoración positiva de 65%, un 18% opina es regular, un 12% dice es mala y un 5% no opinó.

Ante la pregunta ¿Cuál consideras ha sido el mejor presidente del PLD en los últimos 20 años?, un 81% manifestó que Danilo Medina y un 19% que Leonel Fernández.

De cara a la consulta ciudadana que realizará el PLD el próximo 16 de octubre, se midieron los seis aspirantes a la consulta. Al preguntar cuál era el/la aspirante más reconocido; Margarita Cedeño obtuvo un 92%; Francisco Domínguez Brito un 71%; Abel Martínez un 42%; Karen Ricardo un 21%; Maritza Hernández un 5% y; Luis de León un 2%.

Las preguntas fueron:

Ante la pregunta ¿Cuál consideras es el/la aspirante con mayor tasa de aceptación?, Francisco Domínguez Brito obtuvo un 96% de aceptación y un 4% de no aceptación; Margarita Cedeño obtuvo un 89% de aceptación y un 11% de no aceptación; Abel Martínez obtuvo un 52% de aceptación y un 48% de no aceptación; Karen Ricardo obtuvo un 17% de aceptación y un 83% de no aceptación; Maritza Hernández obtuvo un 3% de aceptación y un 97% de no aceptación y; Luis de León obtuvo un 2% de aceptación y un 98% de no aceptación.

Al momento de preguntar sobre el nivel de confianza que generan los aspirantes presidenciales, los resultados fueron los siguientes: Francisco Domínguez Brito genera un 98% de confianza y un 2% de no confianza; Margarita Cedeño genera un 89% de confianza y un 11% de no confianza; Karen Ricardo genera un 41% de confianza y un 51% de no confianza; Abel Martínez genera un 23% de confianza y un 77% de no confianza; Maritza Hernández genera un 18% de confianza y un 82% de no confianza y; Luis de León genera un 10% de confianza y un 90% de no confianza.

Sin embargo, cuando se le cuestionó cuál consideraba era la o el aspirante con mejor reputación, el resultado fue el siguiente: Francisco Domínguez Brito lidera con un 42%; Margarita Cedeño obtuvo un 22%; Karen Ricardo un 16%; Maritza Hernández un 8%; Luis de León un 7% y; Abel Martínez apenas obtuvo un 5%.

Respuestas de los mienbros

Ante la pregunta ¿Cuál consideras es que es la o el representante con los ideales del PLD y Juan Bosch?, Francisco Domínguez Brito lidera con un 46%; Margarita Cedeño obtuvo un 23%; Karen Ricardo un 12%; Abel Martínez un 9%; Luis de León un 8% y; Maritza Hernández apenas un 2%.

Esta encuesta de imagen pública y política fue realizada del jueves 8 al 16 de septiembre de 2022, realizada a adultos mayores de 18 años de edad con un alcance a las 32 provincias del país. La muestra fue de 2,350 dominicanos peledeistas de ambos sexos. La encuesta tiene un nivel de confianza de un 96% y un margen de error de 2.1%.