Abinader aventaja a Leonel en primera vuelta y en segunda vuelta cambia

La firma Imagen Pública Consulting, con el apoyo técnico de una empresa especialista en software e inteligencia artificial, presentó a periodistas y comunicadores el resultado de una encuesta de preferencia electoral presidencial.

El sondeo realizado por la contratación de un grupo empresarial, tuvo un alcance nacional y se encuestaron 1400 personas en el periodo comprendido entre el 15 al 30 de agosto del año en curso, encuestas realizadas persona a persona ( presencialmente) de forma aleatoria por medio a un APP (Smartphone) a personas hábiles para votar y sin identificación política en su indumentaria.

Según Mariano Abreu, CEO de la firma, indicó que el margen de confianza es un 95% con un margen de error de un 3%, el formulario considero las opciones de: Luís Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas, por esos ser representantes de los cuatro (4) partidos mayoritarios del sistema electoral y se incluyeron dos opciones más: Ramfis Trujillo y de Otros.

Los datos de esta encuesta de preferencia electoral presidencial indican que el presidente Luis Abinader le lleva una ventaja en la intención de voto de un 9.9 % al ex presidente Leonel Fernández, los cuáles tienen 47.7% y 37.8% respectivamente como intención de votos.

El candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, sale con un 11.7 % de intención de votos, Ramfis Domínguez Trujillo presenta un 1.2%, mientras que Miguel Vargas tiene un 0.2% de intención de votos.

En la medición de intención de votos por género (sexo) de Leonel Fernández tiene una preferencia de un 35.7%% en el voto femenino y 39.6% en la intención de voto masculino, mientras Luis Abinader tiene un 43.8% en la intención de voto femenino y 51.2% en el masculino.

La encuesta de Imagen Publica Consulting presentó las preferencias electorales por rango de edades y señala que en los rangos: 18 a 25 años, 26 a 45, 56 a 65 y mayor de 66 años el presidente Luis Abinader lidera las preferencias contra cualquier candidato considerado en la encuesta con 40.4%, 49%, 55.3% y 65.6 % respectivamente, sin embargo el Dr. Leonel Fernández lidera con un 50.6% contra un 39% de Luis Abinader en el rango de 46 a 55 años de edad.

La encuesta revela dentro de los 4 estatus laborales que midió la misma: Por cuenta propia, Empleado Privado, Empleado Público y No labora, Luis Abinader lidera los 3 últimos con 43.2%, 72% y 49.3% siendo Por cuenta propia el estatus que domina Leonel Fernández con un 44.6% Vs 43.9% de Luis Abinader.

El resultado de la medición en las provincias principales destaca que el presidente Luis Abinader tiene una intención de voto por encima de un 44% en las 4 provincias principales: Provincia Sto. Dgo. (47.7%), Santiago (44.1%), D.N (48.4%) y San Cristóbal (63.6%)

Leonel Fernández tiene una intención de voto siguiente en las 4 provincias principales: Provincia Sto. Dgo. (39.1%), Santiago (30.9%), D.N (39.1%) y San Cristóbal (30.9%)

Cambio de escenario en segunda vuelta

En el escenario electoral de segunda vuelta la Alianza Fuerza del Pueblo, PLD y PRD lideran las preferencias con un 49.8% de intención de voto y Luis Abinader con 47.7%

En la medición de intención de votos por género (sexo) la alianza que encabeza Leonel Fernández tiene una preferencia de un 53.7% en el voto femenino y 46.3 % en la intención de voto masculino, mientras Luis Abinader tiene un 43.8% en la intención de voto femenino y 51.2% en el masculino.

Federico Castillo, ejecutivo de la firma, aseguró que en el escenario de segunda vuelta la alianza que encabeza Leonel Fernández dominaría la provincia Santo Domingo con 50.2% vs Luis Abinader con 47.7%, Santiago con 54.4 % vs. 44.1% Luis Abinader, un empate técnico en el Distrito Nacional con 48.4 % de ambos, y en San Cristóbal el presidente Abinader lidera con 63.6% vs. 34.5% de la Alianza de Leonel Fernández.

Despues de recabados los datos de manera física, en el terreno, a nivel nacional, la encuesta tuvo la novedad de integrar la interpretación de los datos por la herramienta ChatGPT Code Interpreter como parte de la dinámica de la actividad, la cual concluyó que debido al margen de error, todo indica que puede haber un empate técnico en las próximas elecciones presidenciales.

ChatGPT Code Interpreter indica que Luis Abinader debe concentrarse en llegar al 50% en una primera vuelta del cual está bien cerca y asi como de un empate técnico entre Luís Abinader y la Alianza encabezada por Leonel Fernández caso de celebrarse una segunda vuelta electoral.

Imagen Pública Consulting es una firma especializada en consultoría de marca personal y corporativa, con más de 15 años de ejercicio exitoso en la República Dominicana, apoyando a sus clientes alcanzar sus objetivos personales y empresariales.