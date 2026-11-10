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El vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Deligne Ascención, llamó a los sectores políticos del país a dejar de lado las diferencias partidarias y trabajar unidos frente a la crisis de seguridad y gobernabilidad que atraviesa Haití.

Durante una entrevista en el programa Aeromundo, conducido por Guillermo Gómez, Ascención afirmó que la situación haitiana debe tratarse como un asunto de interés nacional y no utilizarse para confrontaciones políticas.

Medidas para proteger la soberanía dominicana

El dirigente destacó las medidas impulsadas por el presidente Luis Abinader para proteger la soberanía dominicana, entre ellas las gestiones diplomáticas ante la comunidad internacional y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

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Asimismo, cuestionó la falta de respaldo de algunos sectores de la oposición y recordó que el tema haitiano requiere la colaboración de todos los sectores políticos.

Avances en la organización del PRM

En otro orden, Ascención informó que el PRM trabaja en el fortalecimiento de su estructura y en la preparación de sus elecciones internas de 2027.

Indicó que durante los primeros tres días de apertura del padrón se inscribieron más de 73,000 personas, con jornadas que abarcaron aproximadamente el 80 % del territorio nacional.

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También anunció que en la tercera semana de noviembre realizarán un operativo de apoyo a la cedulación en 40 municipios, en coordinación con la Junta Central Electoral (JCE), para facilitar que los ciudadanos puedan obtener su documento de identidad.

Explicó que el partido cuenta con un padrón electrónico y validación biométrica para garantizar que las inscripciones se realicen con el consentimiento de cada persona.

Estabilidad económica

Durante la entrevista, el dirigente también se refirió a los efectos de la incertidumbre económica internacional y destacó las medidas del Gobierno para reducir su impacto, especialmente los subsidios a los combustibles.

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Finalmente, llamó a preservar la paz social y la confianza en las instituciones, al considerar que los desafíos del país requieren el compromiso de todos los sectores.