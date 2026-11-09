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Director de DASAC acude en auxilio de familia en Villa Fundación, San Cristóbal

La entrega se realiza en cumplimiento a una disposición del presidente Luis Abinader Corona y la lideró el director del DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona.

Redacción CDN
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Edgar Augusto Féliz Arbona, encabezó la asistencia a Daniel Méndez, con la entrega de enseres del hogar y el compromiso de gestionar los medicamentos que requiere para su tratamiento. Fuete externa
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San Cristúbal.- El director general de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Augusto Féliz Arbona, acudió en auxilio de una familia residente en el barrio Los Refugiados, en Villa Fundación, como parte de la respuesta del Gobierno ante sus necesidades sociales.

Se trata del caso de Daniel Méndez, quien enfrenta un delicado estado de salud debido a la elefantiasis y al cáncer de próstata que padece, enfermedades que lo mantienen postrado y requieren atención y cuidados especiales.

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Durante la visita, Féliz Arbona entregó a la familia dos camas, una nevera, una estufa, una lavadora y otros enseres necesarios para mejorar las condiciones del hogar y contribuir a su bienestar.

Acompañado de la gobernadora provincial, Pura Casilla, el funcionario anunció que DASAC también gestionará la compra de los medicamentos prescritos a Méndez para su tratamiento, ampliando así la asistencia más allá de la entrega de artículos para el hogar.

Asimismo, informó que se realizará un levantamiento en el barrio Los Refugiados para coordinar una jornada de asistencia social que incluirá la distribución de raciones cocidas y alimentos crudos a las familias de la comunidad.

En representación de la Junta de Vecinos, Juana Ramírez, agradeció al presidente Luis Abinader y al director de DASAC por la respuesta brindada a Daniel Méndez, y valoró la disposición de extender la asistencia a otros residentes del sector.

Ramírez expresó que la comunidad recibe esta ayuda como un beneficio colectivo, al considerar que el respaldo a una de sus familias representa también un gesto de solidaridad con todos los moradores del barrio.

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ETIQUETAS:AlimentosSan CristóbalDASAC
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