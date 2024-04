Los Alcarrizos, RD. – El doctor Cristian de los Santos, candidato a diputado por el Partido País Posible consideró prioritario dentro de sus proyectos, asumir el tema sobre la seguridad ciudadana y la defensa de la familia.

El endocrinólogo Cristian de los Santos ampliamente conocido por sus labores sociales, dice estar dispuesto a demostrar su capacidad y compromiso social, desde el Congreso Nacional.

En Los Alcarrizos nosotros tenemos un tema muy importante que ha quedado postergado por mucho tiempo y es la seguridad ciudadana. Otro tema muy importante para nosotros es la familia, dijo el doctor Cristian de los Santos.

El candidato a diputado del Partido País Posible por la Circunscripción número 5, manifestó su agradecimiento a los distintos sectores sociales, que trabajan en favor de sus aspiraciones.

El candidato Cristian de los Santos, externó las gracias a presidentes de Junta de vecinos y clubes que se encuentran trabajando con el objetivo de que alcance la diputación en Los Alcarrizos

De los Santos, quien además es presidente fundador de la Fundación Club de Diabetes e hipertensión arterial, manifestó su gratitud al Partido Pais Posible. Esto por ofrecerle la oportunidad de ocupar la posición de diputado en el congreso nacional.

«Yo lo que soy un aspirante a ser un servidor público. Aunque he hecho mucho por esta demarcación, no me considero un servidor público. Porque se encesitan las herramientas para trabajar, dijo el doctor Cristian de los Santos.

En Los Alcarrizos como en Pedro Brand, varias organizaciones sociales han manifestado su apoyo a la candidatura a diputado del doctor Cristian de los Santos. Esto, por valorar su capacidad y entrega a favor de los mejores intereses de estas demarcaciones.

Por Donald Troncoso