Comunicador Capellán Nin anuncia aspiraciones a diputado por el Partido MODA

Santo Domingo Este-El Partido Democrático Alternativo MODA, en la voz de su presidente el doctor Elsido Díaz, anunció que el reconocido empresario y comunicador director de Cachicha.com, Capellán Nin, buscará un asiento en la Cámara de Diputados por ese partido, en la Circunscripción No. 1 de Santo Domingo Este.

El anuncio fue realizado en el marco de la conclusión del proceso de reestructuración y transformación, que viene realizando el Partido MODA, desde febrero del presente año, luego que el doctor Elsido Díaz Bueno, fuera elegido de manera unánime presidente de esa organización política

En un proceso en el que han recorrido el país, provincia por provincia y municipio por municipio, finalizando con la reestructuración de su Dirección Política en la Circ No. 1 de Santo Domingo Este.

El doctor Elsido Díaz manifestó que «el Partido Democrático Alternativo MODA, ha dado cátedra en República Dominicana de crecimiento y fortalecimiento, con la reestructuración de su estructura política a nivel nacional, concluyendo de manera exitosa en la Circ No. 1 de Santo Domingo Este.

Agregó que para él de manera personal y para todo Partido, es un gran privilegio que el empresario y comunicador director de Cachicha.com Capellán Nin, decidiera no sólo pasar a sus filas, si no aspirar a diputado, por esa institución, y puntualizó que no tiene dudas que en el año 2024 Capellán ocupará uno de los asientos de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional» sentenció el Presidente del MODA

De su lado, el empresario Capellán Nin, dijo que «elegí aspirar a diputado, porque uno se cansa que nos usen como marionetas, toda una vida, con el pobre arrodillado, que para entender la pobreza hay que acostarse sin cenar, levantarse sin desayunar, irse para la escuela sin comer y su madre lavando en una casa de familia, eso es entender la pobreza»

Finalizó diciendo que le pide a Dios que le de salud y la virtud para poder aportar su granito de arena al país, a través de la niñez, las madres solteras y los envejecientes, resaltando que en país hay congresistas que no han hecho nada en el ejercicio de sus funciones, que sólo van a comer, a beber vino y a chatear al Congreso Nacional.