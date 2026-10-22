Collado responde a «Chú» Vásquez: «Estoy concentrado en ser ministro»

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El ministro de Turismo, David Collado, respondió este jueves a las declaraciones que realizó el dirigente político y cónsul dominicano en Nueva York, Jesús «Chú» Vásquez Martínez, sobre la trayectoria de David Collado.
El ministro y precandidato presidencial del PRM solo señaló que actualmente se encuentra «concentrado en ser ministro de Turismo».
Las declaraciones de Collado se produjeron en el marco del lanzamiento de la estrategia de sostenibilidad Proudly Committed de la cadena Riu Hotels & Resorts en Punta Cana.
Pacheco pidió moderación
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pidió este miércoles al dirigente PRM, Jesús —Chú— Vásquez, moderar su lenguaje y que además mantuviera el respeto hacia los compañeros de esa organización política que aspiran a la candidatura presidencial.
Pacheco consideró inapropiadas las recientes declaraciones de Vásquez y sostuvo que los dirigentes y aspirantes del partido oficialista merecen un trato respetuoso, en reconocimiento a sus trayectorias y también aportes a la organización.
“Con mucho cariño, yo le pido al compañero Chú Vásquez que modere su lenguaje, porque no está a tono con la situación que vive primero la República Dominicana, en la que todos los que somos entes públicos debemos dedicarnos a solucionar los graves problemas que tenemos en el país”, expresó durante una rueda de prensa en su despacho.
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