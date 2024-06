Santo Domingo, RD. – El principal error o problema para el fracaso del PLD en las pasadas elecciones fue la división del Partido, según afirmó este jueves el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Bichara, quien coincidió con Francisco Javier, que exculpó al Comité Político y al partido de la derrota, aunque aseguró que no se pueden librar del lastre de gobernar 20 años y caer en la oposición y tratar de solucionarlo en solo 4.

«En cuatro años no nos podemos librar del lastre y de lo que ocasiona 20 años de gobierno cuando caes en la oposición, ese es mi pensamiento y por lo que yo entiendo que tenemos que seguir trabajando, para que el partido se reformule y retome realmente y discuta a plenitud y a profundidad, cómo se puede mejorar, pero cuatro año no es suficiente para lograr eso», explicó Bichara, quien no niega que en los últimos tiempos la organización va en caída libre, aunque explica trabajarán para recuperarse.

El también exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales(CDEEE), indicó que no es tiempo para buscar culpable, asegurando, que todos los miembros del partido, resaltando los del comité político, trabajaron, pero alegó que ahora tienen un problema estructural, el cual deben avocarse a solucionar.

Opina que no se debe buscar culpable

No creo que ahora sea un tema de buscar culpable o no. Del Comité Político no hay uno solo que no haya trabajado o que no se haya incorporado, si ustedes mencionan uno solo de los 40, yo le digo dónde trabajó y le describo su trabajo…Todos trabajaron», aseguró el ex funcionario.

Dijo que las aspiraciones son válidas, sin embargo, argumentó que deben enfocarse en trabajar.

«Lo de las aspiraciones son válidas, pero tenemos enfocarnos en nosotros como partido, para poder seguir hacia adelante y lograr el lugar donde estábamos», dijo Bichara.

En cuanto al Congreso

Dijo que el Partido se avoca a su décimo Congreso, que se va a dar inicio el 30 de este mes de junio y a la celebración de sus 50 aniversarios.

«En Congreso…lo primero es que hay una fase que debe ser evaluativa, hay que evaluar que pasó y luego de ahí, cursado el diagnóstico y evaluación de ese Congreso, entonces tendremos el Congreso», dijo Bichara, quien agregó que el mismo puede durar de 9 meses a un año, argumentando que es imposible hacer un congreso en dos meses.

El político desrcartó que Danilo Medina esté considerando ser candidato del PLD en el 2028.