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La revisión de los salarios prevista para marzo de 2027 y el futuro de la modificación al Código de Trabajo mantienen las expectativas de los sectores empresarial, sindical y gubernamental, que todavía no logran unificar posiciones sobre los cambios a la legislación laboral.

El aumento salarial previsto para 2027 y la discusión sobre la reforma al Código de Trabajo continúan entre los principales temas pendientes de la agenda laboral de República Dominicana, en medio de las diferencias que mantienen empresarios y representantes de los trabajadores sobre el alcance de las modificaciones que necesita la legislación.

Mientras los sectores esperan que se abra el proceso de revisión de los salarios mínimos, persisten las posiciones encontradas respecto a la reforma laboral, especialmente en lo relacionado con la preservación de la cesantía y las garantías de los trabajadores.

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El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río, manifestó que el movimiento sindical espera que el próximo incremento salarial represente una mejoría real para los trabajadores y les permita enfrentar el costo de la vida, marcado por los gastos de alimentación, transporte, vivienda y otros servicios básicos.

El dirigente sindical también se refirió a la discusión sobre la modificación del Código de Trabajo y reiteró la posición de su organización de mantener la legislación vigente, principalmente para preservar el derecho a la cesantía, que considera una conquista fundamental de los trabajadores dominicanos.

Del Río entiende que cualquier discusión sobre cambios a la normativa laboral debe tomar en cuenta las garantías adquiridas por los empleados y evitar que una eventual reforma represente un retroceso en sus derechos.

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Empresarios esperan retomar diálogo sobre reforma laboral

Copardom aguarda una convocatoria al diálogo

Desde el sector empresarial, la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) mantiene su expectativa de que se produzca una convocatoria para reanudar las conversaciones con los representantes de los trabajadores y avanzar en la discusión de la modificación al Código de Trabajo.

La presidenta de la entidad, Laura Peña Izquierdo, explicó que todavía esperan que se establezca un espacio de diálogo que permita retomar el análisis de esta iniciativa, cuya discusión ha generado diferencias entre los principales actores del mercado laboral.

Peña Izquierdo recordó que en marzo de 2027 se cumplirán dos años desde la última revisión salarial, por lo que esa fecha marca un punto importante dentro del calendario de las discusiones sobre las remuneraciones mínimas.

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La representante empresarial destacó la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación entre empleadores, trabajadores y autoridades, a fin de abordar los temas pendientes del ámbito laboral y alcanzar acuerdos que respondan a las necesidades de los distintos sectores.

Ministerio de Trabajo mantiene acciones a la espera de la reforma

La reforma laboral sigue pendiente en la agenda

Por su parte, el Ministerio de Trabajo continúa desarrollando sus acciones dentro de las competencias de la institución, mientras se espera que el debate sobre la modificación del Código de Trabajo vuelva a ser introducido en la agenda de discusión.

La reforma laboral ha sido uno de los temas de mayor atención entre empresarios y sindicatos, debido a las implicaciones que tendría para las relaciones entre empleadores y trabajadores, así como para las condiciones de contratación, los derechos adquiridos y las obligaciones de ambas partes.

La cesantía concentra las diferencias

Entre los puntos que han generado mayores diferencias figura la cesantía, mecanismo de protección económica para los trabajadores cuando termina una relación laboral bajo determinadas condiciones. Mientras los sindicatos defienden su permanencia sin modificaciones que reduzcan sus beneficios, el sector empresarial ha planteado la necesidad de revisar la normativa para adecuarla a las transformaciones del mercado de trabajo.

Las declaraciones de los representantes de estos sectores fueron ofrecidas a los medios de comunicación antes de la celebración del 80 aniversario de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), escenario en el que volvió a quedar de manifiesto que el aumento salarial y la reforma laboral continúan siendo asuntos prioritarios para la agenda económica y social del país.

De cara a 2027, la expectativa estará centrada tanto en las conversaciones para establecer un nuevo incremento de los salarios mínimos como en la posibilidad de que empresarios, sindicatos y Gobierno logren retomar el diálogo sobre la reforma, en busca de consensos que permitan avanzar sin desconocer los derechos de los trabajadores ni las necesidades del sector productivo.