Antonio Marte afirma que a Bukele «lo mandó Dios»

El senador Antonio Marte afirmó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es una figura enviada por Dios, al expresar su valoración sobre el mandatario salvadoreño y sus actuaciones en materia de seguridad.

«Que se los coma a los delincuentes. A Bukele lo mandó Dios aquí», dijo el legislador al salir de la Cámara Alta.

El senador por Santiago Rodríguez enfatizó el que mandatario salvadoreño juega un rol clave porque «alguien tenía que meterle la mano» a la situación que se vive en Haití, país ampliamente controlado por pandillas.

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Sin embargo, Marte se mostró confiado en los reforzamientos realizados en la frontera y en las declaraciones que ha dado el presidente Luis Abinader sobre la seguridad nacional.

«Haití es una preocupación para todo el mundo, pero la frontera está segura (…). la frontera está segura y yo me siento seguro», agregó.

La declaración del legislador dominicano se produce en medio del interés generado por las medidas implementadas por Bukele contra las pandillas y su participación en las iniciativas de seguridad en Haití.

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Otros planteamientos del senador

Durante sus declaraciones, Marte también abordó otros temas de interés nacional e internacional como el aumento del marbete (de 2,000 a 4,000 pesos), reservando su opinión debido a que no conocía la información.

El senador también dijo que «lo tienen loco» desde la cárcel de La Victoria llamándolo y «haciéndole diabluras», aunque aseguró que las cárceles ahora están un poco mejor.