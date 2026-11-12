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La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) suscribió memorandos de entendimiento con organizaciones de cinco países de América Latina y el Caribe, con miras a fortalecer la organización de los debates electorales en República Dominicana durante el proceso electoral de 2028.

Los acuerdos fueron firmados el 4 de noviembre en Montego Bay, Jamaica, durante el Simposio Regional del Caribe y el Simposio Anual de Debates International, una red mundial de organizadores de debates coordinada por la Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos.

Las alianzas establecen mecanismos de cooperación técnica para intercambiar metodologías, protocolos y buenas prácticas en la organización de encuentros entre candidatos a cargos de elección popular.

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Entre los principales aspectos contemplados en los memorandos figuran:

Diseño de formatos: intercambio de experiencias para estructurar los debates electorales.

Moderación: aplicación de buenas prácticas para conducir los encuentros.

Producción: cooperación técnica en el desarrollo de los eventos.

Relación con partidos y candidaturas: intercambio de protocolos para la coordinación con las organizaciones políticas.

Integridad de la información: acciones frente a la desinformación y los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial, incluidos los deepfakes.

Participación juvenil: iniciativas para ampliar la presencia de los jóvenes en los debates.

Observación internacional

Como parte de los compromisos, las organizaciones firmantes podrán participar como observadoras internacionales en los debates que ANJE organice durante las elecciones de 2028 en República Dominicana.

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Este mecanismo busca incorporar una verificación externa de los encuentros, con el propósito de reforzar la neutralidad, independencia y transparencia de los espacios de discusión electoral.

Estándares y desinformación

La primera vicepresidenta de ANJE, Karina Mancebo, destacó la importancia de estas alianzas para elevar los estándares de organización de los debates y fortalecer las herramientas frente a la desinformación.

«Los debates son una herramienta de rendición de cuentas para la ciudadanía. Estas alianzas nos permiten llegar a 2028 con estándares internacionales, observación independiente y mejores herramientas frente a la desinformación», expresó Mancebo.

Organizaciones participantes

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Las entidades que suscribieron los memorandos junto a ANJE representan a Chile, Argentina, Perú, Guatemala y Cartagena, Colombia.

Las organizaciones firmantes son:

ANATEL, de Chile.

FUNCICAR, de Cartagena, Colombia.

Fundación Argentina Debates, de Argentina.

Jurado Nacional de Elecciones, de Perú.

AGG, de Guatemala.

ANJE impulsó el debate presidencial de 2024 como parte de sus iniciativas para promover el diálogo democrático. Foto Fuente Externa.

Experiencia en debates electorales

ANJE impulsa la organización de debates electorales en República Dominicana desde 1998, como parte de sus iniciativas para promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas de los actores políticos.

En las elecciones de 2024, la organización realizó el primer debate presidencial con la participación del presidente en ejercicio y el primer debate vicepresidencial en la historia del país.

La delegación de ANJE que participó en el encuentro internacional estuvo integrada por Karina Mancebo Guerrero, primera vicepresidenta; Ralvin Gross, director de la Junta Directiva, y Crystal Fiallo, directora ejecutiva.

Con estos acuerdos, la entidad busca fortalecer la preparación de los debates de 2028 mediante el intercambio de experiencias internacionales y la incorporación de mecanismos de observación independiente.