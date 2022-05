Abinader sobre reforma constitucional: “Yo no voy a conquistar diputados y senadores como en el pasado”

El presidente Luis Abinader aseguró este martes que el interés de este Gobierno en modificar la Constitución es para poner un candado a las pretensiones de futuros jefes de Estados de querer usar su poder y cambiar la Carta Magna para su beneficio personal.

Al participar en una reunión con los ejecutivos del Consejo Económico y Social (CES), de quienes recibió un informe sobre el avance del diálogo por las reformas, Abinader insistió en que para él no está en discusión ninguna cláusula de la Constitución que tenga que ver con la elección presidencial porque, a su juicio, esto no es ético.

“Yo sé que hay mucho temor de sectores que dicen que se van a implementar otras medidas, nosotros hemos sido muy claros y reiterativos. Para mí no está en discusión ninguna cláusula de la Constitución que tenga que ver con la elección presidencial. Es más, que un presidente en ejercicio modifique cláusulas constitucionales para mí no es ético hacerlo y esa es mi posición”, expresó.

“Yo sé que ellos tienen su temor porque ellos lo hicieron en el pasado y cada uno de los que se están oponiendo modificó la Constitución para extender o tener la posibilidad de volver. Ese no es el caso, yo no actúo así y yo lo he dicho y lo he confirmado que lo único que nosotros queremos es institucionalizar este país a través de un Ministerio Público independiente y lo que nosotros hemos practicado, pero que lo hemos practicado no porque lo requiere la ley o porque lo requiere la Constitución”, agregó.

Al referir que el pueblo dominicano no tiene ningún temor en mi caso, sostuvo que esto sí pudiese ocurrir en el futuro. “Esa es mi preocupación para nosotros eliminar en el futuro todos esos temores de que venga un presidente a utilizar su poder para beneficio personal”, insistió.

Por tal razón, el mandatario informó que nueva vez se comunicará con los partidos que decidieron no apoyar la reforma constitucional a fin de buscar consenso.

“Ustedes pueden estar seguros que yo no me voy a ir a una reforma constitucional que no sea de consenso de toda la asamblea. Yo no voy a conquistar diputados como hicieron el pasado y conquistar senadores por medios no correctos. Es más, ni voy convencer a un diputado del PRM. De esto tiene que estar convencida la sociedad y la sociedad está convencida. Más del 80 % de la sociedad dominicana quiere un Ministerio Público independiente. Ahora, la sociedad política todavía no lo quiere. Por qué no lo quiere, pues que lo explique la sociedad”, dijo.

Tras hablar sobre el proceso de las mesas temáticas que tratan los temas del diálogo por las reformas, Abinader reconoció el trabajo de todos los sectores en cada uno de los puntos y dijo que esto es muestra de la madurez que tiene el país de que conversando se puede lograr la institucionalización de la nación.