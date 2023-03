Abel Martínez supera con 2 puntos a Leonel Fernández, según delegado del PLD ante la JCE

SANTO DOMINGO, RD.- El delegado político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la Junta Central Electoral (JCE), Danilo Díaz, afirmó este lunes que las encuestas que manejan sitúan las simpatías del candidato presidencial de esa organización política, Abel Martínez, con apenas dos puntos por encima del expresidente Leonel Fernández, lo que en materia estadística representa un empate técnico en la lucha titánica que ambas instituciones libran por el segundo lugar, a un año y dos meses para las elecciones presidenciales del 2024.

Sin embargo, el también miembro del Comité Político del PLD, declaró que esa organización sigue siendo el principal partido de oposición, ya que los números que manejan colocan al partido morado con 12 puntos porcentuales por encima de la Fuerza del Pueblo, que preside Leonel Fernández.

El dirigente político ofreció estas declaraciones durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 AM a 9:00 AM, por el canal 37, luego de que la periodista Katherine Hernández le cuestionara que la candidatura de Abel Martínez no ha logrado los resultados que el PLD esperaba a la fecha.

Gobierno busca mantener división del PLD y Leonel Fernández

El delegado político del PLD expresó, además, que el Gobierno que preside Luis Abinader está jugando a mantener divida a la oposición política, desacreditando al Partido de la Liberación Dominicana y desarticulando a la Fuerza del Pueblo. Esta afirmación de Danilo Díaz podría baserse en las constantes juramentaciones de seguidores de Leonel Fernández y peledeístas que en las últimas semanas han pasado a formar parte del partido oficialista.

“Todo lo que se dijo el día de ayer tiene sentido, porque estamos a un año y pico de las elecciones… se está tratando de destruir al PLD, y se acusa al presidente Luis Abinader de ser el que dirige la orquesta, porque el propósito de esto ha coincidido con la picada en la que va el Gobierno a nivel electoral, frente al crecimiento de la candidatura de Abel Martínez”, manifestó.

Danilo Díaz proclamó que hay suficiente evidencia para asegurar que los exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana acusados de presuntos actos de corrupción administrativa a través de la denominada Operación Calamar, son presos políticos del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader.

Presos políticos

De esta manera salió en defensa de las declaraciones del expresidente Danilo Medina, quien acusó este domingo al Ministerio Público de haber emprendido una persecución política «abierta y arbitraria» contra exfuncionarios de su gestión, y que tendría la única meta de impulsar la reelección del actual gobernante Luis Abinader.

“Eso no lo está pensando únicamente el presidente del Partido, lo está pensando una gran parte de la sociedad. Es que no han guardo la forma, no lo han disimulado… si usted quiere hacer justicia, usted no tiene que trancar a nadie, llévelo a los tribunales y demuéstrelo”, planteó.

Sostuvo que la mejor evidencia de la presunta persecución política es el caso del exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, debido a que lo arrestaron sin comunicarle que lo estaban investigando, sino más bien por las simples declaraciones de una persona que “admitió ser un delincuente”.

“O sea, hay una persecución política. La mejor evidencia es el caso de Gonzalo Castillo. ¿Se justifica que Gonzalo esté preso si nunca antes fue investigado? Lo llaman para que pase por allá a aclarar algo, ni siquiera una cita formal y lo pusieron a carear con Mimilo (Ramón Emilio Jiménez Collie), quien ha admitido que es un delincuente, porque dijo que ha robado. Y, sin embargo, lo dejan fuera, mientras a Gonzalo Castillo, sin haberlo investigado, lo dejan trancado, porque sacó el 38% de los votos”, expuso.

Dice la sociedad dominicana “está espantada” con el MP

En este sentido, el dirigente peledeísta expresó que la sociedad dominicana “está espantada” con las actuaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirigen los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, ya que, según dijo, han convertido la prisión preventiva en la norma procesal para querer hacer justicia, cuando la Constitución de la República y la ley ordenan que sea la excepción.

Asimismo, acusó al Ministerio Público de preparar expedientes débiles, razón por la que considera que el órgano acusador dedica su tiempo a conseguir una condena mediática.

¿Cuál es el esfuerzo que hace el Ministerio Público, que dice que los expedientes están blindados y al final no tienen nada? ¿Por qué pidieron el aplazamiento sobre el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la Operación Calamar? No lo pidieron los encartados, sino el Ministerio Público, porque nunca están preparados. Siempre hay un elemento nuevo, porque juegan al show mediático, a lo que llaman juicio paralelo. Es una condena en la sociedad que buscan. La presunción de inocencia no existe en esos magistrados”, argumentó.

Camacho y Berenice Reynoso quieren destruir al PLD

Consideró que objetivamente está claro que el plan de Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho es politizar el trabajo para desacreditar al Partido de la Liberación Dominicana. Y al mismo tiempo señaló que, si el Ministerio Público quiere hacer justicia, debe preparar bien los expedientes acusatorios y dejar que los imputados conozcan el proceso en libertad con cualquiera otra medida de coerción distinta a la prisión preventiva.

“Si usted quiere hacer justicia, no hable mucho. Inclusive, usted puede dejarlos a todos sueltos, que es lo que manda la norma procesal. Gonzalo Castillo y Donald Guerrero no representan peligro de fuga, son gente que tienen arraigos, no tienen que meterlos presos, humillarnos y crear la percepción de que con culpables, porque están en prisión”, comentó.

Sin embargo, aseguró que la línea política del Partido Revolucionario Moderno es proteger a cualquier dirigente de esa organización que sea acusado de corrupción, propósito que, en presunta complicidad con el Ministerio Público actual, al señalar que el órgano acusador lo ha cumplido al pie de la letra.