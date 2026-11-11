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Abel Martínez plantea educación y empleo para prevenir delincuencia

El aspirante presidencial del PLD defendió la inversión en oportunidades para los jóvenes durante encuentros comunitarios que realiza en distintas localidades.

Redacción CDN
Abel junto a comunitarios.
Abel junto a comunitarios.
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El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó que ampliar las oportunidades de empleo y fortalecer la educación son medidas necesarias para prevenir la delincuencia en República Dominicana.

El exalcalde de Santiago expuso su planteamiento durante los encuentros denominados «Café con Abel», espacios en los que conversa con ciudadanos sobre sus principales preocupaciones.

Martínez señaló que entre los temas que más inquietan a las comunidades figuran el alto costo de la vida, la falta de oportunidades laborales y la inseguridad.

Consideró que una buena gestión de Gobierno debe procurar que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida para las familias, especialmente las más vulnerables.

«Hablar de desarrollo también es hacer que los jóvenes tengan empleos y no tengan que decidir entre delinquir o irse en yola del país», expresó.

El dirigente político sostuvo que los jóvenes necesitan oportunidades para acceder a trabajos dignos, continuar sus estudios y emprender sin tener que abandonar el país.

Abel Martínez.
Abel Martínez.

Abel Martínez propone reforzar la educación

Al referirse a las medidas para enfrentar la delincuencia, Martínez consideró que las autoridades deben aplicar acciones firmes contra quienes cometen delitos, pero también fortalecer las políticas de prevención.

«A los delincuentes hay que darle con todo», manifestó al abordar el tema de la seguridad ciudadana.

Sin embargo, insistió en que la prevención debe comenzar con la formación académica y el acceso a oportunidades económicas.

«Nuestros jóvenes deberían salir del bachillerato hablando un inglés perfecto y además manejando técnicas digitales», indicó.

Según explicó, esas competencias facilitarían el acceso a empleos vinculados con mercados laborales internacionales, incluso desde República Dominicana.

Martínez también planteó que la formación tecnológica permitiría a los jóvenes obtener ingresos en dólares sin necesidad de emigrar.

Mantiene encuentros en distintas provincias

De acuerdo con la información difundida por su equipo de prensa, Martínez realiza al menos 12 encuentros semanales en Santiago y otras localidades del país.

La agenda de estas reuniones incluye conversaciones con madres solteras, adultos mayores, padres de familia y jóvenes.

El comunicado señala que el aspirante presidencial tiene previsto visitar próximamente Montecristi y Monseñor Nouel. También contempla actividades con dominicanos residentes en Nueva York y Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Durante su candidatura presidencial de 2024, Martínez presentó un plan de Gobierno que incluía propuestas para enfrentar distintas manifestaciones de la delincuencia.

Dar oportunidades de desarrollo es prevenir la delincuencia.

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ETIQUETAS:Partido de la Liberación DominicanaAbel Martínezprevención de la delincuencia
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