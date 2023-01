Abel Martínez: “En lo único en que el presidente nos lleva ventaja es en el tránsito porque él no coge tapones”

Abel habló al ser abordado por periodistas durante su visita a la Feria Ganadera de Sabaneta, en donde compartió y escuchó las inquietudes de pequeños y medianos productores que participan en Expo Montaña 2023.

Sabaneta, Santiago Rodríguez.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, visitó la feria Expo Montaña 2023, valorando como positivo el esfuerzo de los productores ganaderos de fomentar una producción de calidad, lamentando que los mismos reciban tan poco respaldo estatal.

Martínez acudió para conocer de primera mano las innovaciones que implementa este importante sector, centrados en la producción de un ganado de buena genética para garantizar mejor y mayor producción.

“Sabemos las penurias que está atravesando este sector, quienes me han manifestado, además, que el Gobierno habla de un crecimiento con porcentajes que evidentemente no se acercan a la realidad que viven los ganaderos del país, muchos de los cuales han tenido que vender sus ganados porque los insumos se han mantenido en constante aumento, y el precio de la leche no compensa la inversión”, aseguró Abel Martínez.