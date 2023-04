Abel Martínez: “Construiremos la mejor República Dominicana de la historia”

Martínez encabezó un recorrido por la provincia Elías Piña en donde aseguró que el país no puede continuar en manos de un grupito de la élite corporativa, ni de rodillas ante una agenda que pretende imponer una cultura ajena a los dominicanos.

Comendador, Elías Piña. El líder de la oposición y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, aseguró que un proyecto presidencial no se construye sin tomar en cuenta el sentir de las comunidades y que, apuesta a la cultura de trabajo, de valores, de principios y de dignidad que siempre ha caracterizado al dominicano.

Al escuchar las inquietudes de la Confraternidad de Pastores de la provincia, así como a cientos de profesionales y jóvenes, externó su preocupación por la situación precaria que atraviesan las comunidades de esa zona fronteriza, asegurando que de continuar por el camino que va el país, en diez años no quedarán dominicanos en Elías Piña.

“Todo cuanto ustedes me dicen, lo he palpado al recorrer las carreteras y caminos vecinales hasta llegar aquí. Puedo decirles que no es solo Elías Piña que va mal, viviendo en la desesperanza, sin oportunidades, sin seguridad y con el costo de la vida cada vez más alto; eso está sucediendo en todo el país, porque tenemos un gobierno que no está conectado con las prioridades de las comunidades”, expresó.