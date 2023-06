Abel Martínez anuncia marcha nacional contra el alto costo de la vida

SANTO DOMINGO.-El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, anunció una gran marcha en la capital contra el alto costo de los alimentos, por el empleo y mejora de los servicios de salud.

Al participar en el programa Zol de la Mañana, Abel Martínez ofreció la primicia de la gran movilización ciudadana que encabezará el Partido de la Liberación Dominicana el sábado 8 de julio.

La población padece “los altos precios de los alimentos; la delincuencia está en su peor momento; la falta de empleos y los sistemas de salud y educativo colapsados”, deploró el líder de la oposición.



De acuerdo a datos publicados en febrero de este año por el Banco Central de la República Dominicana, la canasta familiar pasó de 36,936.17 pesos en 2020 a 43,210.73 pesos en 2022.

El pasado año 2022 cerró con una inflación interanual acumulada de 7.83 %

En República Dominicana, lo que se necesita es gerencia, planificación. Así lo proclamó Martínez.

Abel Martínez, reconocido por la población por su gerencia de manera eficiente en la Alcaldía de Santiago, lamentó que el pueblo dominicano esté sometido cada día al impacto de la comida cara y las erráticas políticas del actual Gobierno.

“Queremos que el joven emprendedor no tenga que irse por México, que no tenga que irse en yola… que no tenga que abandonar el país. Han tenido que migrar porque aquí no tienen la oportunidad”, declaró el candidato presidencial del PLD.