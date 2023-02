Abel Martínez afirma que el PRM se enfrenta a una derrota segura

Puerto Plata, RD. -Durante un recorrido realizado por Puerto Plata, el candidato presidencial Abel Martínez, destacó que el partido oficialista se enfrenta a una segura derrota en las dos contiendas electorales del 2024.

El candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que ganará ampliamente la municipalidad y posteriormente las presidenciales en primera vuelta y las congresuales con buen margen.

El gobierno del PRM está haciendo un cálculo errado porque comprar alcaldes no significa que compran al pueblo. Hay que destacar que las candidaturas municipales que más seguras tenemos, están precisamente donde han comprado alcaldes del PLD. Esto no significa que han comprado la dignidad de los que viven allí, la conciencia del ciudadano se va a inclinar por quien presente la mejor oferta y la mejor idea para que su ciudad. Definitivamente no votarán por el que se venda ni por el que compra”, expresó al ser abordado por la prensa.

Abel Martínez , candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).