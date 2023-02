Policías agreden a ciudadano porque se habría negado a pagarles peaje de 200 pesos

Santo Domingo, RD.- Policías agredieron a un hombre tras este supuestamente negarse a pagarles un “peaje” de 200 pesos.

En la grabación, que hicieran vecinos del joven identificado como Cristian, de nacionalidad haitiana, se observa cómo los policías lo golpean insistentemente. Este forcejea y les suplica que lo suelten. Los vecinos vociferan que él tiene sus documentos de identidad en mano, que vive en el mismo edificio que ellos, y legalmente en el país. Pero los agentes omiten sus comentarios.

El nacional haitiano responde que lo detuvieron “por 200 pesos”, y no por falta de documentos, como alegan los policías.

Pregúntale por qué me están agarrando. Les di mis papeles. Les di todas mis cosas (…) me están agarrando por abuso. Por 200 pesos. Voy a ver qué van decir por qué me agarraron preso. Seguro van decir que soy un ladrón.

Ciudadano detenido por agentes de la Policía Nacional