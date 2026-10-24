Policía y Ministerio Público continúan operativo Garantía de Paz 2.0 en Bonao

BONAO, MONSEÑOR NOUEL.– Miembros de la Dirección Regional Cibao Sur de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y otras agencias de seguridad, dieron continuidad al operativo preventivo Garantía de Paz 2.0, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana y mantener el orden público.

El operativo inició la noche del 23 de octubre y concluyó en la madrugada del día 24, con la participación de unidades de la Policía Preventiva, DINTEL, DICRIM, DNCD, Acción Rápida y representantes del COBA, bajo la coordinación de los mandos policiales correspondientes y el fiscal de turno, Agustín Susana.

Como resultado de la intervención, cuatro personas fueron retenidas para fines de investigación, entre ellas un ciudadano de nacionalidad haitiana, y se ocuparon tres armas blancas. Los retenidos fueron trasladados al Hospital Pedro Emilio de Marchena para fines de evaluación médica.