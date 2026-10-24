Policía y Ministerio Público continúan operativo Garantía de Paz 2.0 en Bonao

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BONAO, MONSEÑOR NOUEL.– Miembros de la Dirección Regional Cibao Sur de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y otras agencias de seguridad, dieron continuidad al operativo preventivo Garantía de Paz 2.0, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana y mantener el orden público.
El operativo inició la noche del 23 de octubre y concluyó en la madrugada del día 24, con la participación de unidades de la Policía Preventiva, DINTEL, DICRIM, DNCD, Acción Rápida y representantes del COBA, bajo la coordinación de los mandos policiales correspondientes y el fiscal de turno, Agustín Susana.
Como resultado de la intervención, cuatro personas fueron retenidas para fines de investigación, entre ellas un ciudadano de nacionalidad haitiana, y se ocuparon tres armas blancas. Los retenidos fueron trasladados al Hospital Pedro Emilio de Marchena para fines de evaluación médica.
Notas relacionadas
Estas acciones forman parte de los esfuerzos conjuntos de las autoridades para prevenir hechos que puedan alterar la tranquilidad de la población y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.
La Dirección Regional Cibao Sur de la Policía Nacional reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Ministerio Público y las demás instituciones involucradas, en favor de la seguridad y la convivencia pacífica en la provincia Monseñor Nouel.
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