Policía visita a oficial retirado herido en asalto en Joyería de Villa Juana

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, visitó al oficial retirado Carlos Miguel Martínez Calderón, quien resultó herido de bala al frustrar un intento de asalto a una joyería en Villa Juana, Distrito Nacional.

Martínez Calderón, segundo teniente retirado, permanece en la Plaza de la Salud, donde recibe atenciones médicas tras el incidente ocurrido el pasado 7 de octubre.

Durante la visita, Rodríguez García expresó su solidaridad con el exagente y le deseó una pronta recuperación.