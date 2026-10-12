Policía visita a oficial retirado herido en asalto en Joyería de Villa Juana

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El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, visitó al oficial retirado Carlos Miguel Martínez Calderón, quien resultó herido de bala al frustrar un intento de asalto a una joyería en Villa Juana, Distrito Nacional.
Martínez Calderón, segundo teniente retirado, permanece en la Plaza de la Salud, donde recibe atenciones médicas tras el incidente ocurrido el pasado 7 de octubre.
Durante la visita, Rodríguez García expresó su solidaridad con el exagente y le deseó una pronta recuperación.
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El director policial informó que los cuatro implicados en el hecho están detenidos y a disposición de la justicia.
La visita también busca mostrar el respaldo de la institución a quienes formaron parte de sus filas, incluso después de su retiro.
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