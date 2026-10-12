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Policía visita a oficial retirado herido en asalto en Joyería de Villa Juana

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, visitó al oficial retirado Carlos Miguel Martínez Calderón, quien resultó herido de bala al frustrar un intento de asalto a una joyería en Villa Juana, Distrito Nacional. Martínez Calderón, segundo teniente retirado, permanece en la Plaza de la Salud, donde recibe atenciones médicas […]

Ruth Salcedo
Visita a oficial retirado herido en Villa Juana
El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García, visita al oficial retirado herido al frustrar un intento de asalto.
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El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, visitó al oficial retirado Carlos Miguel Martínez Calderón, quien resultó herido de bala al frustrar un intento de asalto a una joyería en Villa Juana, Distrito Nacional.

Martínez Calderón, segundo teniente retirado, permanece en la Plaza de la Salud, donde recibe atenciones médicas tras el incidente ocurrido el pasado 7 de octubre.

Durante la visita, Rodríguez García expresó su solidaridad con el exagente y le deseó una pronta recuperación.

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El director policial informó que los cuatro implicados en el hecho están detenidos y a disposición de la justicia.

La visita también busca mostrar el respaldo de la institución a quienes formaron parte de sus filas, incluso después de su retiro.

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ETIQUETAS:Villa JuanaOficial retiradoErnesto Rodríguez GarcíaPolicía Nacionalasalto a joyería
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