Policía ocupa presuntas drogas y una balanza durante operativo en Cristo Rey

Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) apresaron en flagrante delito a un hombre de 25 años, a quien ocuparon presuntas sustancias controladas de distintos tipos y una balanza digital durante una intervención en una vivienda abandonada señalada como supuesto punto de venta de drogas en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional.

Se trata de Franyelin Encarnación de León, residente en la calle Higüey, donde se realizó el operativo, durante labores de patrullaje preventivo.

De acuerdo con el informe policial, el joven fue sorprendido cuando presuntamente intentaba ocultar evidencias. En el lugar, los agentes ocuparon una mochila con tres porciones de presunta cocaína; una porción de un material rocoso, presumiblemente crack; otra presumiblemente molly, y nueve porciones de presunta marihuana.

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También fueron incautados cinco frascos plásticos con sustancias no especificadas y una balanza digital, utilizada para pesar narcóticos.

El detenido y las evidencias fueron trasladados al destacamento policial de la 40.ª Compañía de Cristo Rey y posteriormente puestos a disposición de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para los fines legales correspondientes.