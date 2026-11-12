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Bonao, Monseñor Nouel, RD.- Miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Regional Cibao Sur, ocuparon 69 porciones de un vegetal, presumiblemente marihuana, durante un operativo preventivo realizado en el distrito municipal Jayaco La Ceiba.

La intervención fue desarrollada por agentes de la Policía Preventiva, en coordinación con miembros de la unidad Acción Rápida, bajo la dirección del general licenciado Miguel Mata Rodríguez, director regional Cibao Sur.

El operativo estuvo comandado por el coronel Juan González Farías, comandante del Departamento de Bonao, junto al subcomandante departamental, mayor Rafael Hernández.

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Porciones ocupadas

Durante la actuación policial fue ocupada una funda blanca que contenía 69 porciones del vegetal, distribuidas en cuatro grupos identificados por el color de sus envolturas: 16 blancas, 16 rojas, 18 negras con verde y 19 negras con amarillo.

La sustancia ocupada será puesta a disposición de las autoridades correspondientes para los fines legales y los procedimientos de rigor.

Continuidad de las acciones preventivas

Con estas acciones, la Dirección Regional Cibao Sur continúa desarrollando operativos preventivos en distintos sectores de la provincia Monseñor Nouel, como parte de las labores dirigidas a combatir los hechos delictivos y fortalecer la seguridad ciudadana.

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Arresto de vice alcalde de Miches

El vicealcalde de este municipio, Juan Miguel Carpio Cárdenas, conocido popularmente como «Denis», se encuentra bajo detención de las autoridades del Ministerio Público luego de un allanamiento llevado a cabo en su residencia durante las primeras horas de la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con las informaciones preliminares obtenidas por este medio, el funcionario municipal fue arrestado en el marco de una operación coordinada por los órganos de justicia locales.

Según trascendió, Carpio está vinculado presuntamente a un caso de sicariato relacionado con la muerte de Gustavo Alberto Rosado Rivera, de 45 años conocido popularmente como «La Norsa».

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La información comenzó a circular desde muy temprano en la mañana, donde se dice que el funcionario fue apresado alrededor de las 5 de la madrugada. Se dijo que el homicidio ocurrió en el mes de enero 2026.