Policía Nacional será sede de cumbre regional de Ameripol

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La Policía Nacional anunció que República Dominicana será sede de la XVI Cumbre Ordinaria de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), los días 11 y 12 de noviembre de 2026, en Santo Domingo.
El encuentro reunirá a jefes y representantes de instituciones policiales de América Latina y el Caribe para intercambiar experiencias. Además, coordinar estrategias frente al crimen organizado transnacional y otras amenazas a la seguridad.
La cumbre se desarrollará bajo el lema “Respuesta regional ante las amenazas que desestabilizan la seguridad interior de los Estados”. Contará con representantes de organismos internacionales y entidades vinculadas a la seguridad regional.
La actividad busca fortalecer la cooperación entre los países miembros, facilitar el intercambio de información y promover acciones conjuntas contra las distintas modalidades delictivas.
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