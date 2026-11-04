Policía Nacional será sede de cumbre regional de Ameripol

La Policía Nacional anunció que República Dominicana será sede de la XVI Cumbre Ordinaria de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), los días 11 y 12 de noviembre de 2026, en Santo Domingo.

El encuentro reunirá a jefes y representantes de instituciones policiales de América Latina y el Caribe para intercambiar experiencias. Además, coordinar estrategias frente al crimen organizado transnacional y otras amenazas a la seguridad.

La cumbre se desarrollará bajo el lema “Respuesta regional ante las amenazas que desestabilizan la seguridad interior de los Estados”. Contará con representantes de organismos internacionales y entidades vinculadas a la seguridad regional.

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La actividad busca fortalecer la cooperación entre los países miembros, facilitar el intercambio de información y promover acciones conjuntas contra las distintas modalidades delictivas.