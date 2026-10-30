Policía Nacional reporta 85 apresados por distintos delitos

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La Policía Nacional informó este viernes que, durante las últimas 48 horas, apresaron 85 personas vinculadas a distintos hechos delictivos y otras seis que se encontraban prófugas de la justicia, como resultado de las intervenciones realizadas a nivel nacional, en coordinación con el Ministerio Público y con apoyo de las Fuerzas Armadas.
El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, explicó durante una rueda de prensa que detuvieron otras 336 personas para fines de investigación, mientras que sometieron15 a la justicia por su presunta implicación en diferentes crímenes y delitos.
Asimismo, destacó la recuperación de seis armas de fuego, 14 vehículos y 24 motocicletas que figuraban con reportes de robo. Agregó que requisaron más de 440 vehículos en distintos puntos de chequeo establecidos en el territorio nacional.
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