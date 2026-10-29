Policía Nacional reconoce a personalidades con la Orden al Mérito Policial 2026

La Policía Nacional, mediante aprobación del decreto 761-26, del presidente de la República, Luis Abinader, celebró la noche del miércoles la ceremonia de condecoración de la Orden del Mérito Policial 2026, durante la cual fueron reconocidas destacadas personalidades civiles, militares y policiales por sus aportes, trayectoria y servicios meritorios a la institución y a la sociedad dominicana.

El acto, celebrado en el auditorio del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), contó con la participación del ministro de Defensa, teniente general Caros Antonio Fernández Onofre. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y como anfitrión el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.

Este acto marcó la culminación de las actividades conmemorativas del Día de San Judas Tadeo, santo patrono de la institución.

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La ceremonia también contó con la participación de altos mandos policiales y militares, autoridades civiles, invitados especiales, en un ambiente de solemnidad y reconocimiento institucional.

Reconocimientos a militares y exdirectores policiales

Durante la actividad fueron distinguidos con la Medalla al Mérito Policial en Primera Clase, distintivo verde, altos oficiales de las Fuerzas Armadas, entre ellos los generales de brigada José Manuel Durán Infante, Juan Alberto Alcántara Cáceres y Dionisio de la Rosa Hernández. Así como los contralmirantes Anthony Tadeo Jiminian Objío, Juan Gilberto Núñez Abreu y Damián Hilario Reyes Durán.

Asimismo, recibieron la distinción los exjefes y exdirectores policiales, mayores generales retirados Pedro de Jesús Candelier Tejada, Manuel Elpidio Castro Castillo, Edward Ramón Sánchez González y Ramón Antonio Guzmán Peralta, en reconocimiento a sus aportes a la institución.

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También condecorados oficiales generales y superiores activos de la Policía Nacional, entre ellos Pascual Cruz Méndez, Juan Pablo Ferreira Veras, Claudio E. González Moquete, Cristina M. García Domínguez, Celeste Y. Jiménez Cabral, César G. Ares Montás, Ana Lidia Gerónimo Feliz y Jhonny Soto Abreu, junto a varios coroneles de distintas dependencias institucionales.