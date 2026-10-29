Policía Nacional reconoce a personalidades con la Orden al Mérito Policial 2026

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La Policía Nacional, mediante aprobación del decreto 761-26, del presidente de la República, Luis Abinader, celebró la noche del miércoles la ceremonia de condecoración de la Orden del Mérito Policial 2026, durante la cual fueron reconocidas destacadas personalidades civiles, militares y policiales por sus aportes, trayectoria y servicios meritorios a la institución y a la sociedad dominicana.
El acto, celebrado en el auditorio del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), contó con la participación del ministro de Defensa, teniente general Caros Antonio Fernández Onofre. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y como anfitrión el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.
Este acto marcó la culminación de las actividades conmemorativas del Día de San Judas Tadeo, santo patrono de la institución.
La ceremonia también contó con la participación de altos mandos policiales y militares, autoridades civiles, invitados especiales, en un ambiente de solemnidad y reconocimiento institucional.
Reconocimientos a militares y exdirectores policiales
Durante la actividad fueron distinguidos con la Medalla al Mérito Policial en Primera Clase, distintivo verde, altos oficiales de las Fuerzas Armadas, entre ellos los generales de brigada José Manuel Durán Infante, Juan Alberto Alcántara Cáceres y Dionisio de la Rosa Hernández. Así como los contralmirantes Anthony Tadeo Jiminian Objío, Juan Gilberto Núñez Abreu y Damián Hilario Reyes Durán.
Asimismo, recibieron la distinción los exjefes y exdirectores policiales, mayores generales retirados Pedro de Jesús Candelier Tejada, Manuel Elpidio Castro Castillo, Edward Ramón Sánchez González y Ramón Antonio Guzmán Peralta, en reconocimiento a sus aportes a la institución.
También condecorados oficiales generales y superiores activos de la Policía Nacional, entre ellos Pascual Cruz Méndez, Juan Pablo Ferreira Veras, Claudio E. González Moquete, Cristina M. García Domínguez, Celeste Y. Jiménez Cabral, César G. Ares Montás, Ana Lidia Gerónimo Feliz y Jhonny Soto Abreu, junto a varios coroneles de distintas dependencias institucionales.
Notas relacionadas
Personalidades civiles, deportivas y artísticas
En el ámbito internacional se reconoció al presidente de la Unión Internacional Deportiva Policial (USIP), general Mohammed Al-Dhaheri, y su secretario general, brigadier general retirado Gonzalo Ricardo Londoño Portela, por sus contribuciones al fortalecimiento de los vínculos deportivos y de cooperación entre cuerpos policiales.
De igual manera, recibieron la distinción el periodista Dany Alcántara; el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Erdwin Olivares Luciano, y Bernardo Mesa Páez, asesor técnico de la Federación Dominicana de Boxeo.
En el renglón artístico, reconocidos Manuela Josefa Cabrera Taveras, conocida como Fefita la Grande; el bachatero Teodoro Reyes y el maestro Ramón Orlando Valoy García, por sus destacadas trayectorias y aportes a la cultura dominicana.
Reconocimiento a la trayectoria policial
La ceremonia incluyó la entrega de la Medalla al Mérito Policial en Primera Clase, con distintivo tricolor verde, blanco y azul, a miembros de la institución con más de 20 años de servicio y un historial de conducta intachable.
Entre los galardonados figuran el coronel Gerson Acosta Polanco; el teniente coronel Rodolfo Cabrera Rivera; el mayor Rosandy Santana Zamora. El capitán José Gregorio Peguero; el primer teniente Jochimin Vantroy Valenzuela Reyes y el segundo teniente Johan Gabriel Contreras Núñez.
En representación de los condecorados, el teniente coronel Rodolfo Cabrera Rivera tuvo a su cargo las palabras de agradecimiento.
La Orden del Mérito Policial, cuyo lema es “Honor, Lealtad y Valor”, constituye una de las principales distinciones institucionales destinadas a reconocer servicios extraordinarios, aportes significativos y trayectorias ejemplares. La jornada concluyó con un brindis y una presentación artística musical. Cerrando así los actos conmemorativos dedicados a San Judas Tadeo, durante los cuales la Policía Nacional reafirmó los valores de honor, vocación de servicio y compromiso con la ciudad
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